佘詩曼分享「滬漂」生活網購上癮　公開上海豪宅設計簡約空間極大

佘詩曼（阿佘）近年積極在內地發展，她更移居上海，在當地工作和生活。早前阿佘在內地綜藝節目《辣媽學院》中就公開自己在上海的屋企，並分享自己的「滬漂」生活。片中所見，阿佘屋企設計簡約，白色牆身加上木地板感覺溫馨，大門玄關位擺放了鮮花，客廳同飯廳都空間感十足，透過落地玻璃可飽覽上海的夜景，電視櫃擺放了不少擺設，而阿佘的睡房就設有成排衣櫃，浴室亦十分整潔，可見她都花了不少心思！



佘詩曼（阿佘）公開自己在上海的屋企。（影片截圖）

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為了方便工作，阿佘近年在香港同上海兩邊走，她更迅速融入上海的生活，經常網購，阿佘笑言自己猶如上癮一樣，不過她就時時因填錯地址或買錯而惹出不少麻煩：「我的那個退貨我成為黑名單了，因為我退太多了，我常常買錯！」現時獨居的阿佘閒時煲下劇，做下運動，看下書，她更自爆會上網搜尋美食，甚至會排隊兩個鐘只為食甜品，但她就認為這也是一種生活體驗。

阿佘自爆因退貨太多，入了黑名單。（影片截圖）

港姐出身的阿佘曾參演多部劇集，直至2011年她轉簽部頭約繼續同TVB合作，並積極拓展內地市場，如今更成為一名「滬漂」，展開新生活：「其實我三十幾歲已經開始兩邊跑了，因為我在TVB工作了好像十幾二十年了，然後自己覺得好像沒那麼有新鮮感了，因為所有對手差不多了，99%我都合作過，很多監製、導演都會問我『你下一部戲你想跟誰合作？』然後我就會想這個拍過、那個拍過，我就想慘了，觀眾會不會覺得沒有新鮮感，會不會覺得看膩呢？所以我就開始擔心，從那個時候我就想我是不是應該改變一下，換一個方向或者地方呢？然後我就決定出來闖一下。」

阿佘覺得冇新鮮感，決定離巢闖一闖。（影片截圖）

阿佘直言擔心留在香港的媽媽。（影片截圖）

不過阿佘就直言擔心留在香港的媽媽，尤其是去年佘媽媽病了一場，但當時阿佘身在成都拍戲，未能回港，令她非常焦慮，其後她完成工作後就返港陪伴媽媽。一向努力工作的阿佘曾試過連續五日四夜冇瞓覺，甚至一年到尾都幾乎沒有放過假：「以前我好像連續幾年都是每年放三天的假，年初一、二、三，三天。」不過阿佘就笑言現時不會再這麼搏命，更識享受生活：「現在懂得怎麼去平衡生活與工作，因為我覺得我自己活得很自由，所以我希望大家能夠以最大的限度去接近自己的自由，活得開心！」