COLLAR成軍一周年百感交集　 So Ching透露阿Mo已聽新歌

為慶祝COLLAR 成軍一周年，8位成員 Marf 邱彥筒、Gao 沈貞巧、Day 許軼、Soching 蘇芷晴、Candy 王家晴、Winka 陳泳伽、Ivy 蘇雅琳及 Sumling 李芯駖宣布推出最新團歌《The Bright Side》，今日（12/1）更乘搭觀光巴士遊走鬧市，並於西九文化區 M+ 旁的草地首次獻唱新歌。她們穿上純白服裝以戲劇形式演出，與在場數百位歌迷見證「今日限定」的重要時刻。

COLLAR於西九文化區 M+ 旁的草地首次獻唱新歌。（鄺鈺瑩揮）

COLLAR接受訪問時表示留意到兩位喪追巴士的粉絲Tommy和Hugo，感動之餘亦透過傳媒表揚他們兼大讚「好勁」。相隔半年再推出新歌，加上是COLLAR出道一周年的日子，So Ching坦言百感交集：「不論我哋8個，定在座每一位都有，始終好難可以喺呢一日，又咁啱冇落雨之下，我哋又可以出返嚟表演，好多謝大家支持。」

問到So Ching是否覺得成為了COLLAR的靈魂人物時，Marf回答：「8-1=0」，So Ching說：「所以冇咗邊個都唔係幾好嘅。」她坦言目前無論是心情、工作、照顧男朋友阿Mo以及自己的休息時間，各方面都在調節階段：「學習緊每一方面都做得更加好。」So Ching透露阿Mo已經聽了新歌《The Bright Side》，至於他的反應，So Ching笑言：「同平時聽我哋啲歌差唔多。（有冇讚你有進步？）佢好少會咁直接，（Winka：放喺心入面）。」

她們穿上純白服裝以戲劇形式演出，與在場數百歌迷見證「今日限定」的重要時刻。（鄺鈺瑩攝）

新歌找來樂隊RubberBand 編曲及監製，Winka大讚他們懂得引導自己進入情緒：「錄歌錄到喊」，Sumling則表示今次的錄音，令各位成員更加發掘到自己的聲音特質。談到將於3月的Clockenflap 2023首度與RubberBand同台演出，她們高呼緊張又興奮，問到會否邀請6號一齊跳舞，Sumling笑言：「幾好喎呢個提議。」

So Ching透露阿Mo已聽新歌《The Bright Side》。（鄺鈺瑩攝）