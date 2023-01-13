愛回家｜張盈悅被轟戲屎 網民不滿唔捧葉蒨文：鹹魚青菜各有所愛

落選港姐張盈悅（Joyce)今日（12/1）現身將軍澳電視城出席《愛·回家之開心速遞》「開心迎新歲」宣傳造勢活動。對於早前有內地網民Cap低她在劇集截圖批評她演技差，又怒斥無綫不要硬捧新人，欠葉蒨文一個公道：「真得不是我故意拍醜她，是她得鏡頭差不多是這樣表情，我是隨機拍的」。獲得不少網民認同，直指張盈悅演持浮誇嚇人。

被網民批戲屎，張盈悅表示沒有不開心。（葉志明攝）

Joyce接受《香港01》訪問時表示：「其實當我睇到關於我嘅新聞時，睇到個大標題，我係冇㩒入去逐條咁去細睇，我係唔敢睇，係因為我如果再咁睇，我係驚唔夠時間瞓。不過都好多謝網民咁留意我，佢哋嘅意見係對我有幫助，正所謂『有則改之 無則加勉』。（網民批評你演技差及工作機會比葉蒨文多，是否覺得存在偏見？）咁又唔算嘅，鹹魚青菜各有所愛啫，我都係做返自己，有劇集嚟到，我都係咁樣做。」

張盈悅透露加入《愛回家》劇組將近一年，表示工作的非常開心。（葉志明攝）

被問到會否受到網民打擊？Joyce表示：「我反而覺得刺激又興奮，居然有人留意到我。不過講真，起初見到有人批評自己，自己係會反問自己係唔係唔適合做呢行，但做做吓又會覺得，既然俾得我做，就要努力做好佢，有人批評我，其實都係意料之內，咁所以其他嘢我就無謂再諗太多。」