車保羅內地人氣急升　分享北上發展大計：希望在螢幕上當一個兵

63歲車保羅（Paul）最近參加內地演技綜藝節目《無限超越班》，因真誠的態度，及對演戲的信仰在內地圈粉無數，不但微博追蹤人數激增至到41.8萬粉絲，而年尾才經營小紅書在不足半個月時間內已收獲45.1萬粉絲，最近車保羅接受「小紅書」的訪問，分享自己回港後的打算及未來計劃。

車保羅向范世錡發出邀請。（視頻截圖）

被問到拍攝《無限超越班》後，回港有什麼打算時，Paul就表示：「回到香港後運氣好就回到以前的單位繼續上班。」現時車保羅在內地在一定的名氣，加上中港兩地通關往返兩地變得更加方便，因此車保羅分享內地工作計畫，表示希望可以拍多點劇和電影：「因為我還有一個現在還沒有實現的夢想，我希望在螢幕上當一個兵。」被問到有什麼特別想去挑戰的角色時，車保羅透露入行幾十年，無論導演、電影公司要求他飾演什麼角色他都不會拒絕：「因為這是一個行規，我們是沒有資格去挑選的。其實我也很願意，我什麼角色都做過了，所以我沒後悔過。我在電視裡永遠不是一個正常的人，有的時候是一個有『神經病』的老頭，最近我拍的都是這種東西。」

車保羅接受小紅書官方訪問。（小紅書截圖）

車保羅坦言身為演員的這些年，的確有被遺忘的感覺：「這其實也是個很傷心的事情。比如有一段時間沒人找我，是有點失落的。會想，為什麼人家不找我？我不是一個很特殊的演員嗎？一定有一部戲需要我這種角色，但沒有。可能那段時間大家喜歡的都是年輕人的劇，所以你要面對現實，倒不如把心放在現在工作上，做好它就行。」

無論在節目《無限超越班》還是接受訪問，車保羅都以流利的普通話回答，為此不少人都感到好奇，而他就回應：「我老家是河北石家莊的。之前小孩子的時候，奶奶、媽媽還是說普通話的。之前我看不過去不學普通話的人，有提醒過要學普通話的重要性，但他們不聽的，那也沒辦法。現在的環境好太多啦，很多香港的哥們、姐們很多人也是在說普通話的。」

車保羅太太為車保羅和孫仔女合照，背景可見家中十分樸素。（車保羅FB）

車保羅一路走來絕不容易。自2003年離開無綫（TVB）後，車保羅曾任職保安、雜工、地盤工等，生活艱苦，更一度要領取綜援生活。為了維持生計，近年他試過做邊防監察、到方艙進行消毒工作，惟月薪只有一萬多元。不過近來拍攝《無限超越班》短短3日便收到6位數酬勞，事業終迎來起色！車保羅又爆早前在內地拍5日工都有近10萬進賬，相信之後生活都能改善不少。而菲裔妻子對車保羅多年來不離不棄，車保羅今有三個孫子，過上了有子孫圍繞的晚年生活。

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