貓王獨女Lisa Marie逝世終年54歲　是Michael Jackson首任妻子

「貓王」皮禮士利（Elvis Presley）獨生女，歌手Lisa Marie Presley一月十二日於美國逝世，終年54歲。（IG：@lisampresley）

「貓王」皮禮士利（Elvis Presley）獨生女，歌手Lisa Marie Presley一月十二日於美國逝世，終年54歲。貓王遺孀Priscilla Presley發聲明表示：「沉重宣布我美麗的女兒Lisa Marie離開我們的噩耗。」

歌手Lisa Marie Presley是「貓王」皮禮士利（Elvis Presley）獨生女。（IG：@lisampresley）

消息人士指出Lisa Marie Presley 1月12日在家中心臟驟停，被人發現昏迷倒在地上，據了解醫護到場後為她打了至少一劑腎上腺素，待脈搏恢復再送到洛杉磯醫院，惜搶救不治終年54歲。Priscilla Presley曾於IG發文透露女兒被緊急送院：「我心愛的女兒麗莎瑪麗被緊急送往醫院。她現在正在接受最好的照顧。請為她和我們的家人祈禱。我們感受到來自世界各地的祈禱，並希望大家讓我們保留私人空間。」

貓王遺孀Priscilla Presley曾於IG發文透露女兒Lisa Marie Presley被緊急送院。（IG：@priscillapresley）

貓王遺孀Priscilla Presley及女兒Lisa Marie Presley。（IG：@priscillapresley）

Lisa Marie Presley共經歷過四次婚姻，前夫包括歌手Michael Jackson和演員尼古拉斯基治，先後誕下四名子女。Lisa Marie Presley最後一次公開露面，是在周二晚上的金球獎頒獎典禮上，她和母親出席頒獎典禮以支持 Baz Luhrmann的電影《貓王》(Elvis)，該片講述她已故父親的故事。

Lisa Marie Presley最後一次公開露面，是在周二晚上的金球獎頒獎典禮，支持 Baz Luhrmann的電影《貓王》(Elvis)。（Youtube：@Entertainment Tonight）

Michael Jackson 曾與Lisa Marie Presley 在1994-1996年間成婚. (AP Photo/file/Laurent Rebours, File)

Lisa Marie Presley 2002年曾與尼古拉斯基治結婚， 但婚姻只維持了兩年。（視覺中國）