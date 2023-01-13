陳法拉靚爆返港　欣賞楊紫瓊努力終獲金球影后：希望自己不斷進步

陳法拉上月因與張家輝拍攝新戲《贖夢》而回港，電影昨日煞科，法拉今午（13）現身尖沙咀出席時間品牌活動，透露此行未有帶同老公及囡囡。「因為今次套戲好heavy ，同埋造型都怕嚇親佢哋，加上拍攝時間好短，可能仲未調教好時差就要飛走，所以就冇一齊返香港。但今次返嚟香港好開心，自己都心郁郁想帶囡囡返嚟，因為好多朋友都想見佢。」法拉表示收到不少朋友送給囡囡嘅金飾，所以一定會帶囡囡返港見大家。「今年都好開心，趕得切返紐約同爸爸媽一齊過年，囡囡舊年已經識逗利市，今年應該更多嘢講。」拉法又指事隔十年再以廣東話拍戲，有很多新的感受，所以希望接下來有更多機會見香港觀眾。「其實係想返嚟香港食嘢，自己有個好長嘅to eat list 。」

陳法拉透露早前與黎姿合作時，二人大談湊女經。（陳順禎攝）

楊紫瓊早前憑《奇異女俠玩救宇宙》首奪金球影后，法拉曾在《尚氣》與對方合作，故今次也戥對方感到高興。「除咗佢之外，整個戲都係亞洲演員，喺國際舞台嚟講，亞洲演員有一席位，對我嚟講都係好值得開心嘅事，因為自己都想好似Michelle 咁有多啲機會、長做長有，同埋可以挑戰自己，唔知演傳統亞洲人，想挑戰啲有深度、有演技嘅角色。」問到會否視金球影后為目標，她說：「佢其實努力咗好多年，同不停咁做，付出好多，同演員背後辛苦其他人喺唔知，所以我都好欣賞佢嘅態度同拼搏。都好希望自己不斷進步，因為演員探索同進步係無止境，我都仲咁後生有好多年可以做，希望自己做得更加好。」

陳法拉表示為了見囡囡一面，近月成了空中飛人。（陳順禎攝）