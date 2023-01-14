心靈師｜因李璨琛狂收負評　姜文杰回應：希望香港人繼續關懷大家

ViuTV新劇《心靈師》在播出前在網上收獲不少的負評，因為主角李璨琛在抖音上發布的短片引起不少香港網民不適，而令到不少人表示要罷睇，但其實當中有不少值得觀眾留意的畫面，例如向港片致敬的復古電影海報、震撼的撞車場面，以及20集各有不同的片尾曲，當中的幕後功臣正是每一集都喊到七彩嘅姜醫生，姜文杰Benji。

在劇中姜文杰飾演姜醫生。（劇照）

姜文杰除了是ViuTV《心靈師》的主演，更是劇中的動畫監督與音樂總監，不但帶領十人畫家團隊炮製劇中十幾段動畫，自己亦參與其中，包辦多個劇集中的畫作，所有動畫工序均由他親自上陣，將數百種畫作製成動畫，更以他最拿手的8-bit畫風為劇中演員呈現動畫，亦將AI人工智能技術與自己的畫作首作結合。為此Benji表示：「喺香港有機會主創一套電視劇實在難得。多謝導演有勇氣畀我今次好大發揮空間，做啲天馬行空嘅野。雖然辛苦，但我好享受呢個可以邊學邊做嘅過程。今次真係要多謝身邊同我並肩作戰嘅一班畫家同音樂團隊。」

另外Benji透露：「我嘅畫家團隊包括插畫師同埋紋身師，每一位都有自己獨特嘅風格，但係就冇咩人識得動畫。為咗令呢件事發生，我要先特別度身訂造每一套動畫工序同故事版俾畫家跟住我嘅需要去畫，然後將呢啲畫親製成動畫，邊學邊做，足足用咗我半年時間，淨係MIRROR旺角嗰兩頁都花咗個幾月完成，冇用咩動畫軟件，係逐頁而成。而budget方面根本冇預過要做咁多動畫，所以畫家都係支持我先幫忙，實在感恩有呢班好戰友陪我並肩作戰。」

Benji與他的畫家團隊。

音樂方面，Benji孖拍檔曹震豪合力打造原創音樂，以鋼琴為首的配樂與插曲更多達二十幾首。身兼多職除了代表BENJI能將動畫與音樂結合，更開創先河邀請十幾位獨立音樂人參與其中，令劇集成為香港史上首套擁有20首不同片尾曲的連續劇。

Benji分享：「由Benji and Lesley年代開始，我就一直堅持獨立音樂，今次《心靈師》好多集單元都請來年輕歌手參與演出，包括細貓（應智越）、符家浚、 歐國成等，大家都係獨立音樂人。我心諗，如果有套戲我有份演出，然後嗰集片尾曲係自己主唱嘅話，會幫我帶來很好嘅宣傳機會，所以我就以我嘅方法支持佢哋，仲上網聯絡一啲我好欣賞嘅其他獨立歌手參與其中，有一位仲讀緊中學，但係實力已經超越好多歌手，非常值得支持。希望觀眾們如果鍾意佢地首歌嘅話，可以支持埋佢哋。」

Benji花咗個幾月完成這幅畫作。

劇集《心靈師》是Benji入行20週年第一套正式在電視播出的電視劇，為此他把2022年的所有時間、金錢、努力全部奉獻給這個項目，因此他非常感激身邊一眾畫家同音樂人，可惜《心靈師》於網上引來連番負評，Benji就有以下的見解：「每一套作品都會有正面於負面嘅評價，我反而感動睇到好多話套劇幫到佢地嘅觀眾，包括多年受情緒病困擾嘅人，其實佢地一直喺大家身邊差身而過，希望香港人繼續以關懷、包容同埋愛護大家。」