樂易玲強調TVB重視內地市場　大爆黃宗澤最搶手：平台很希望用他

近年隨着內地市場壯大，愈來愈多TVB藝人積極進軍內地，TVB助理總經理（藝人管理及發展）樂易玲日前接受內地傳媒訪問時表示，公司非常鼓勵旗下藝人到內地發展，她指TVB對藝人一向持開放態度，除了公司本身的製作之外，亦會積極幫藝人接洽外面的工作，同時亦不排除會請「外援」參演劇集，包括《下流上車族》的林敏驄，又或是2018年劇集《逆緣》，當時樂小姐更親自向英皇「借」陳家樂擔正坐男主角。樂小姐強調TVB很重視內地市場，去年她更親身去到內地逗留了一段時間。



去年樂小姐在內地逗留了一段時間。（IG@62000000callme）

《下流上車族》的男主角林敏驄就是「外援」。（電視截圖）

樂小姐自言一直都很鼓勵TVB藝人到內地發展：「外面的市場很喜歡用TVB藝人，經常有人打電話找我要人才。十幾二十年前我就幫我們的藝人爭取到在內地拍電視劇的機會，只不過現在有更多新的形式，比如直播、帶貨、拍短視頻等等。」她更大爆TVB現時有一個規則，允許藝人有1/3的時間不用留在公司，回內地發展，她更透露有一批演員都長居內地：「比如高海寧，公司有事情要做她才回來香港；陳楨怡，她已經在內地拍了幾部劇了。之前我們也跟一些公司合作，有幾個藝人留在內地主攻直播。我們很贊成藝人在內地發展，與內地多合作是件好事。」

王浩信同陳楨怡去年長駐內地發展。《劇照）

黃宗澤（Bosco）近年劇接劇。（微博@黃宗澤）

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近年無綫（TVB）與內地影視平台聯合拍攝了不少劇集，近期的《法證先鋒V》、《廉政狙擊》等亦成功掀起話題。雖然觀眾對合拍劇始終褒貶不一，但樂小姐就直言即使內地影視平台給予較大的自由度，但由於合拍劇主要目標是內地市場，所以一定要考慮內地觀眾的口味。而因為警匪片一向很受內地觀眾歡迎，所以合拍劇多數都會選擇這類型題材。樂小姐坦言合拍劇的預算多，但同時要兼顧很多方面，包括演員陣容、觀眾的口味、政策的要求等等：「如果只在TVB內部拍劇就不用想太多，只要公司通過就可以拍。平台會提出希望合拍劇能有哪些演員參演，比如黃宗澤，平台就很希望用他，合拍劇暫時很難起用新人做主角。」雖然合拍劇有不少難處，但樂小姐認為既要謹慎，亦要創新，繼續嘗試不同的東西，才可以實現雙贏！