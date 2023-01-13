欣宜自爆兩歲已是迪士尼粉絲 公開從未曝光童年照勁得意

香港迪士尼樂園頭號粉絲的鄭欣宜（Joyce）於今日特別現身《香港迪士尼樂園2023粉絲聚會》，與一眾傳媒及樂園粉絲率先了解香港迪士尼充滿奇妙驚喜的第一手樂園資訊外，她亦分享了有關迪士尼及曾在迪士尼樂園的難忘歡樂時光。

Joyce自小便是迪士尼的忠實粉絲，在今日的分享中，她特別公開多張從未曝光的照片，其中一張是她穿上米奇老鼠Tee騎著小電單車的可愛模樣，另外一張則是她與媽媽沈殿霞（肥姐）的合照，相中的Joyce抱著唐老鴨公仔，而且更與肥姐一同扮鬼臉！Joyce回憶道：「嗰年我得兩歲，呢隻係媽咪同婆婆送畀我嘅第一隻唐老鴨毛公仔，我哋都扮緊Donald Duck個咀，係咪扮得好似呢？」Joyce與肥姐在迪士尼的難忘回憶，還包括在3歲時到訪美國迪士尼，當時還有婆婆、姨媽及姨丈同行，Joyce還指，當時跟很多迪士尼朋友拍照，樂而忘返。

在小時候，Joyce特別喜歡迪士尼動畫電影《美女與野獸》的Belle（貝兒），長大後則鍾情彼思動畫電影《反斗奇兵》裡的每一個角色，Joyce解釋道：「我細個時屋企人好保護我，好多時候都會留喺屋企睇書自娛，但我好怕俾其他小朋友笑我係書蟲，但Belle正正畀咗我好大嘅勇氣，令我知道，睇書都可以係一件好有型嘅事。長大咗嘅我，就愈來愈鍾意《反斗奇兵》系列，每一次翻睇都會有唔同嘅領悟。故事裡面一大班朋友歷險嘅過程，就好似我哋嘅成長旅程咁，學識咗點樣面對挑戰、高低起跌，同埋離離合合，更加令我更懂得珍惜眼前每一個moment。」