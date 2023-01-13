BLACKPINK演唱會｜梁詠琪攜囡囡到場 余德丞用4部電腦成功撲飛

韓國女團BLACKPINK將於今晚（13/1）起，在香港亞博舉行一連三場的《BLACKPINK WORLD TOUR [BORN PINK] HONG KONG》。雖然演唱會於晚上8時開始，但未到7時場館外已人頭湧湧，排隊與BLACKPINK佈景板打卡之餘，更有數百人排隊買演唱會記念品，不少粉絲均穿上粉紅裝束現身。

Gigi與囡囡急步進場。（陳順禎攝）

余德丞（Dickson）於晚上7時10分到達場館，他穿上演唱會衛衣及手持應援手燈到場。記者邀請他做訪問時一度受到在場保安阻止，擾攘數分鐘後才成功。Dickson受訪時透露有觀看騷前綵排，最喜愛BLACKPINK的Rose。在一票難求的情況下，他表示憑着自己努力成功撲到兩張門票，更分享搶飛秘訣：「要用Lan線，千祈唔好用Wi-Fi，準備幾部電腦，電話一定唔夠快，用咗4部電腦嗰朝係咁撳。下次如果撳要睇清楚個floor plan，成日覺得中間最前最好啦，但其實坐側邊係容易…頭先睇rehearsal中間嘅觀眾好熱情，電話都會舉得高啲，我覺得坐側邊着數啲，反而唔坐地下好啲。」問到與誰一同睇騷，他透露是真正喜歡BLACKPINK的圈外朋友。

余德丞撲飛成功唔使捱貴飛。（陳順禎攝）

另外，晚上約7時40分，梁詠琪（Gigi）帶同囡囡Sofia急步進場，記者上前邀請做訪問時，她回應：「唔傾啦，唔傾啦，下次先」，而Gigi的朋友亦遞上兩盒BLACKPINK演唱會紀念品給她們。

場館外人頭湧湧，粉絲排隊打卡及購買演唱會記念品。（陳順禎攝）

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