周潤發劉德華被屈「新疆警察名單」　網友嘲︰他們知道新身份嗎？

周潤發、劉德華縱橫演藝界多年早已家喻戶曉，近日，國際反華組織「新疆受害者數據庫」就涉疆問題發布了一份所謂的「新疆警察名單」，聲稱要「問責」，即刻被網友識穿偽造，更引發群嘲。



「新疆警察名單」引群嘲。（網絡圖片）

事緣在這份名單中，出現了周潤發與劉德華的身影，因此遭到不少國內外媒體人及網友嘲諷：「這群反華宣傳者多絕望才能造出這名單」、「上一次他們用AI生成囚犯，這一次用谷歌隨機搜索中國人當警察。劉德華和周潤發哈哈哈哈」、「請問周潤發和劉德華知道自己的新身份嗎」，更有網友笑言：「很驚訝你們竟然沒有把經常飾演警探的成龍包含在內，這群人真是不想努力了」等。

除了兩位巨星「中招」之外，一位在華外籍記者也表示自己莫名在列，在上海生活、工作近10年的新西蘭媒體人發文道：「不只香港的超級明星：我在新疆受害者數據庫中也被列為與『拘留、監視、剝削/歧視和壓榨』15396名新疆『受害者』有關的人。」且對方拒絕將他的名字從數據庫中刪除。

而對於為何會有周潤發及劉德華的照片，該組織也做出解釋，指當中一些人未用真實照片。據悉，這份所謂的「新疆受害者數據庫」只是一個造謠庫。

在華外籍記者亦「中招」。（網絡截圖）

周潤發與劉德華早年曾合作過多套電影，包括《賭神》、《賭俠》、《江湖情》、《英雄好漢》、《建黨偉業》、《賭城風雲3》等，現在發哥偶爾拍攝電影，而華仔則持續叱咤影壇。

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