李雪瑩2歲細女係疫情BB 搞生日派對見人多皺眉頭唔識笑

前港姐李雪瑩（Crystal）與老公Andrew婚後三年抱兩，育有兩女，日前為2歲的細女Elia舉行盛大生日派對，廣邀小朋友仔出席。派對充滿夢幻童真色彩，以彩虹氣球做背景，又有彩虹蛋糕、馬卡龍及蝴蝶造型紙牌，小朋友又可以在泳池游水，氣氛熱鬧。

36歲李雪瑩生完兩個依然Keep得咁好。（IG@misscrystalli）

2歲細女真係全程唔識笑，眉頭緊皺。（IG@misscrystalli）

Crystal穿上一條淺綠色吊帶裙，身材Fit爆，完全不似是兩個小孩的母親，與老公影全家福時一人抱住一個女，展現燦爛笑容，幸福滿瀉。而壽星女Elia則穿上白色裙、戴上粉色皇冠頭箍，皮膚白皙兼肥嘟嘟，儼如小公主，不過就比較怕羞，全程皺起眉頭沒有笑容，Crystay解釋女兒是疫情BB關係，不習慣見到太多人，留言：「哈哈，她在派對上有點不知所措，因為那裡有不少人，所以不斷皺眉😂 Covid 嬰兒不習慣人群聚😅」。

現年36歲的李雪瑩參加《2010年香港小姐競選》，並獲得「最上鏡小姐」，在英國長大的她說得一口流利英語，也是英國UCL外語系畢業生，精通法文、德文和意大利文等語言。加入TVB後成為明珠台節目《港生活·港享受》（Dolce Vita）主持人。2012年因出演《怒火街頭2》飾演女律師Grace一角而人氣急升。不過她在2014年以到外國進修為理由離開TVB，結束四年合約。2016年她與圈外男友Andrew結婚，先後誕下兩名女兒，經常在社交平台分享一家四口溫馨家庭照。