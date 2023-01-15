李佳芯與陳炳銓分手兩年仍有互動 ：做到朋友咪做

李佳芯（Ali）兩年前宣布與陳炳銓分手，但兩人仍偶有交集。早前有報道指Ali出席TVB新劇《有種好男人》宣傳活動時，陳炳銓竟然路過並站在遠處觀察舊愛，而平日兩人也有在IG互相讚好對方的帖文，惹來外界猜測他們有機會翻撻。昨晚（14/1）Ali為節目《慈善星輝仁濟夜》表演唱歌，她在接受《香港01》訪問時就表示：「我都見唔到相，全部都係（傳媒）寫出嚟嘅，所以就唔回應喇，如果下下寫個故事就回應會好忙。」



李佳芯回應同舊愛陳炳銓復合傳聞。（梁碧玲攝）

Ali續說：「同埋從另一個角度睇，可能係佢哋去食飯，我去咗，人哋（俾人寫）都覺得好無辜，所以睇完得啖笑就算啦。」對於有報道指Ali與陳炳銓仍有交集，在IG互相讚好對方的帖文，她就回應：「咁一定啦，但係我唔只係like佢一個。有啲人影相好靚或者好耐冇update近況，我都會like，所以唔係一件什麼特別嘅事。」

李佳芯唱歌，好聽喎。（梁碧玲攝）

Ali表示，兩人分開後因為有共同朋友，所以也有聯絡，她說：「都係keep返朋友關係，所以唔會刻意去做啲乜嘢。做到朋友咪做，做唔到咪唔做，我冇刻意去分邊一種人，好隨緣，但係覺得做唔到朋友又唔會刻意迫自己。每段感情雙方關係唔同，所以每段感情處理方法都唔同。」