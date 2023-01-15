開心無敵獎門人｜何超蓮濕身「講粗口」　放低最美千金包袱玩到癲

農曆新年將至，今晚（15日）翡翠台將播映賀年特別版《獎門人新春感謝祭》，除了有「獎門人」曾志偉，帶領五位「獎老」阮兆祥、林秀怡、吳嘉儀、程浩駿及徐文浩外，還有「元老級獎老」林曉峰（阿Lo）回歸擔任主持。至於嘉賓陣容包括「兔兔收得隊」何超蓮、陳瀅、王灝兒（JW）、《聲夢傳奇2》亞軍黃洛妍（Janees）及畢業生侯雋熙（Duncan）、文佐匡（Sean）、陳昊廷（Timothy），以及「美女猛獸隊」余思霆、陳嘉慧、彭慧中及陳星妤（前名陳聖瑜），程浩駿及徐文浩亦會落場玩埋一份。

今晚（15日）翡翠台將播映賀年特別版《獎門人新春感謝祭》。

「美女猛獸隊」余思霆、陳嘉慧、彭慧中及陳星妤（前名陳聖瑜）。

「兔兔收得隊」何超蓮、陳瀅、王灝兒（JW）、《聲夢傳奇2》亞軍黃洛妍（Janees）及畢業生侯雋熙（Duncan）、文佐匡（Sean）、陳昊廷（Timothy）。

已故賭王何鴻燊女兒何超蓮首度現身《獎門人》，甫開場她便興奮謂：「我自薦上嚟，好想上嚟玩！」零架子的超蓮全程傾盡全力玩，不介意食「辣壽桃包」兼濕身之餘，還於「口噏噏」環節因錯誤解讀JW講粗口，搞到一頭霧水「天然呆」，令全場爆笑。

何超蓮首度現身《獎門人》！

面對「鑽石級女神」大駕光臨，在場男士也瞬間變「怕醜仔」。當進行「坐波波」環節時，負責夾實氣球的Sean與Timothy一埋位已面青，超蓮忍唔住呻：「做咩啫？！我依家好恐怖咩？」話口未完，獎門人忽然無預警衝前坐爆Sean大腿上的波，為超蓮這位VVIP作親身示範，受「重創」的Sean即嚇到魂魄唔齊，Timothy見狀亦驚到牙都震……其間，玩得投入的超蓮來回跑跑跳跳，搞到索晒氣兼大嗌「腳軟」，此時獎門人再「怒坐」Timothy向超蓮傳授秘技，場面搞笑。

超蓮好玩得！

原來超蓮次自薦上《獎門人》！

另外，望落嬌滴滴的JW則施展「魚躍龍門」雙腳離地彈跳坐爆波，衝擊力之勁令Sean和Duncan面容扭曲恍如受刑，前者見JW飛撲埋嚟一刻更恐懼得大聲慘叫！身高1.56米的JW又遭獎老們連環攻擊，先是於「排排坐」期間被阿Lo暗寸：「有個別嘉賓企喺度，我又唔覺企喺度。」之後玩「開口中」時，JW向獎門人報寸被程浩駿從後偷襲掟Cream，怎料獲批准還擊的她再被「高人」程浩駿嘲諷：「你夠唔夠高架？」激到JW怒「抆」Cream報仇。今集仲有人於該環節「冧莊」開口中，最終兩連受罰面目全非變「雪人」，認真黑仔！

JW則施展「魚躍龍門」雙腳離地彈跳坐爆波！

衝擊力之勁令Sean和Duncan面容扭曲恍如受刑。

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