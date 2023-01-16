中年好聲音｜團體戰黑馬意外跑出　肥媽：你獨唱揀呢隻歌贏咗九年

周日（15日）晚播出的《中年好聲音》第七集，是第三部曲《團戰！影視金曲生死鬥！》，26位選手分成六組進行比賽，是次比賽星級導師為林二汶。經過一輪精彩感人又激烈的團戰，由丁文俊擔任隊長的《燕尾蝶》，在有四位五燈選手加持的情況下，唱出了全晚最高分86分，周吉佩更因而激動爆喊！

周吉佩激動到喊。

上回講到伍仲衡因《心急人上》組的「中年好演技」與另一評審肥媽針鋒相對，今回伍仲衡終於收貨大讚：「所以話唱得好，使乜搞咁多嘢，咩做戲又un身un勢，無謂嘢嚟係咪先？中年好聲音係用歌聲去感動人架嘛。我最期待嘅一隊出現咗喇，你哋係唯一一隊我覺得係聽緊故仔嘅，5個人各有自己特質嘅聲音，五個人一走埋一齊嗰種化學反應稱之為張力，吸引到我一路聽。」而四位五燈選手之中，曹敏寶獲封組內MVP，評審周國豐：「由第一次比賽，好明顯睇得出你嘅進步」，評審張佳添：「佢係就咗男仔key，佢把聲分分鐘係最有磁性嗰個，佢一唱就帶咗我入首歌。」

另一獲封組內MVP的選手，則為《領悟》組的涂家堯，堪稱「最強黑馬」。在之前比賽回合平平無奇的家堯，不但在是次比賽中為組別擔任隊長及精神領袖角色，更因出色唱功及意料之外的感染力，獲評審一致好評。本集嘉賓評審彭健新：「最鍾意隊長把聲，佢低得嚟好實」，周國豐：「涂家堯，如果今日呢首歌你獨唱，你一定可以5燈，你唱得好好」，肥媽：「隊長今日把聲，如果你獨唱揀呢隻歌，你都贏咗九年啦！」而家堯接受評審評語前，更於台上大派勵志Bite：「雖然我哋呢隊唔係最多五燈選手，希望今日能夠證明到畀大家睇，我哋都可以做得到我哋想做嘅嘢。」獲全場熱烈掌聲。最終《領悟》組獲得了79分佳績，成為全晚第二最高分，果然勵志。

《領悟》組嘅涂家堯表現最突出，肥媽話佢如果獨唱已經贏咗9年。

除了涂家堯，羅啟豪亦潛力驚人！身為《女神》隊成員的啟豪，雖然面對著兩大五燈選手林鉫徫及鮑聖光，鮑聖光更因不熟悉表演歌曲表現失準，但啟豪不但未感壓力，更專注做好表演，獲評審一致好評。張佳添：「啟豪係唱得最好」，周國豐：「呢組係兩支大炮，啟豪恰如其分」。反而與鮑聖光同樣由頭帶到落尾的鉫徫，卻被國豐指表現失準，令今後賽事走向更添變數，周國豐：「你根本發唔到力，於是成首歌Chorus嘅力量去唔到，成首歌嘅Message同壓逼感就會差咗」。

《心急人上》組嘅李泇霖被淘汰。

昨晚先後淘汰了6名選手，由26強濃縮至20 強，被淘汰選手分別為《今宵多珍重》組馮志豪、應德榮，《年少無知》組劉智衛、柳冕、《心急人上》組「紅美人」 李泇霖，以及《女神》組陳早怡。對於由第一回合榮登五燈選手，再到第二回合跌入危險區，如今再被正式淘汰，泇霖不但沒有哭，更坦言獲益良多：「我覺得嚟到呢度我真係賺咗好多，好多謝各位評審，我好開心大家曾經畀過燈我，我真係好享受個舞台，仲要最多謝我老公Andy」。至於由比賽開始一直以自身堅強及正面特質，鼓勵及啟發了不少觀眾的「生命鬥士」柳冕，其出局令肥媽不捨落淚，肥媽邊喊邊說：「我一定要講點解（Foul），因為一開始柳冕就走（音），拍子唔穩定，我哋其實都好唔捨得，我哋係完全根據今日呢場嘅表現去做呢個決定。」