楊玉梅黎淑賢大爆亞姐內幕 佳麗陰招盡出：剪爛衫灑痕粉等出洋相
撰文：洪曉璇
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歷年有不少選美劇，佳麗們爭妍鬥麗，經常有黑幕、出陰招，甚至陷害對手，原來現實生活中真有其事﹗亞姐出身的楊玉梅及黎淑賢（Bonnie）爆料，當年選美見盡鏡頭背後黑暗面，楊玉梅更身受其害﹗
楊玉梅及黎淑賢（Bonnie）先後參選亞姐，並勇奪1990年亞軍及1995年亞軍，從此展開銀色旅途。她們接受港台電視31電視節目《一起走過的歲月》主持楊紹鴻訪問時，大爆當年內幕。楊玉梅指自己參選前做模特兒，早已踏足影圈拍下不少電影，曾被游說參選袁詠儀梁小冰一屆港姐，多翻推辭後最終參選90年亞姐。
1990年亞姐高妹雲集，吳綺莉施綺蓮分別奪冠亞，楊玉梅則獲季軍，她指高質對手雲集抱住去玩心態參與：「食飯嗰陣佢地已經明爭暗鬥，又剪爛人地啲衫，又灑痕粉（真係咁黑暗架？）畀啲工作人員捉住問點解拎較剪入去，因為我地喺後台換衫放滿晒我地啲衫，好在捉住佢沒收咗，又有灑痕粉等對手出洋相。因為當時我係黑馬一開始未係佢地目標，拎到「最上鏡小姐」及「完美體態」比賽後返到後台，底衫褲同啲衫全部無晒。之後全部佳麗黑面行開晒排擠我，經常自己一個匿埋角落食飯，其實我當時應該可以獲得冠軍。只因當時心情受影響，臨場發揮較低調，故最後只得季軍。」
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