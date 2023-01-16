楊玉梅黎淑賢大爆亞姐內幕　佳麗陰招盡出：剪爛衫灑痕粉等出洋相

歷年有不少選美劇，佳麗們爭妍鬥麗，經常有黑幕、出陰招，甚至陷害對手，原來現實生活中真有其事﹗亞姐出身的楊玉梅及黎淑賢（Bonnie）爆料，當年選美見盡鏡頭背後黑暗面，楊玉梅更身受其害﹗

楊玉梅及黎淑賢（Bonnie）先後參選亞姐，。她們接受港台電視31電視節目《一起走過的歲月》主持楊紹鴻訪問時，大爆當年內幕。（影片截圖）

楊玉梅及黎淑賢（Bonnie）先後參選亞姐，並勇奪1990年亞軍及1995年亞軍，從此展開銀色旅途。她們接受港台電視31電視節目《一起走過的歲月》主持楊紹鴻訪問時，大爆當年內幕。楊玉梅指自己參選前做模特兒，早已踏足影圈拍下不少電影，曾被游說參選袁詠儀梁小冰一屆港姐，多翻推辭後最終參選90年亞姐。

楊玉梅是1990年三料亞姐季軍。(影片截圖)

黎淑賢被網民大讚是省鏡亞姐。（微博圖片）

1990年亞姐高妹雲集，吳綺莉施綺蓮分別奪冠亞，楊玉梅則獲季軍，她指高質對手雲集抱住去玩心態參與：「食飯嗰陣佢地已經明爭暗鬥，又剪爛人地啲衫，又灑痕粉（真係咁黑暗架？）畀啲工作人員捉住問點解拎較剪入去，因為我地喺後台換衫放滿晒我地啲衫，好在捉住佢沒收咗，又有灑痕粉等對手出洋相。因為當時我係黑馬一開始未係佢地目標，拎到「最上鏡小姐」及「完美體態」比賽後返到後台，底衫褲同啲衫全部無晒。之後全部佳麗黑面行開晒排擠我，經常自己一個匿埋角落食飯，其實我當時應該可以獲得冠軍。只因當時心情受影響，臨場發揮較低調，故最後只得季軍。」

1990年亞姐冠軍是吳綺莉、亞軍是施綺蓮，季軍是楊玉梅，而第四、五名分別是陳黛娜和孫名翠。（影片截圖）

楊玉梅當年黑馬姿態橫掃多個獎。（影片截圖）

楊玉梅目擊佳麗間明爭暗鬥，剪衫灑痕粉，自己亦身受其害。（影片截圖）