周杰倫演唱會｜被鬧態度hea唱歌走音　周董親回負評：嗓子怪嗎？

天王巨星周杰倫（周董）自從成為人父後，便減少創作音樂作品，也很難再聽周杰倫開金口，周董得悉歌迷心意後，決定開辦個人巡迴演唱會！歌迷一聽到消息即難掩興奮心情，紛紛搶購演唱會門票入場見偶像。不過有歌迷睇完他的演唱會後，力數周董態度hea爆，不好好唱歌又玩大合唱，聲音也沒以前清脆，湧入他ig 留言直斥水準嚴重下降！周董見到大家怨念四起，近日在馬來西亞演唱會talking環節回應大家的負評，反問台下粉絲：「有覺得我老了嗎？」

歌迷在IＧ鬧爆周董。（熒幕截圖 ）

周杰倫（周董）的巡迴演唱會目前開到馬來西亞站，其實大馬個唱開場前夕，卻因為場地撞期東南亞足球錦標賽，令周董差點要取消該場演唱會。然而，《嘉年華》大馬演唱會如期在周日（15日）圓滿舉辦，周董在台上打趣說：「要來這個場地唱歌不容易，不然很容易被人家取消，你們足球已經踢完了嗎？讓我唱到爽為止！」

今次馬來西亞站歌迷好滿意。（周杰倫ＩＧ）

在一連串勁歌熱舞後，周董在台上講感言時，直接回應大家的負評，他說：「其實歌迷的留言我都會看，大家都有我的IG吧？不是因為這次球賽才懂我的IG吧？」接着霸氣說：「只能留言留好的，我是很正能量的人，有好的意見會聽進去。」台上連續三反問歌迷：「這個場地的音響有問題嗎？我的聲音清楚嗎？覺得我老了嗎？嗓子怪怪的嗎？沒有的話我多唱幾首。」他更說平時演唱會都不給錄影，這次更特別開放任大家拍：「如果唱得不好，請@我一下，我會回去檢討。」周董有好好反省自己的行為，也接受歌迷給予的意見。網民亦大讚他貴為巨星，選擇不逃避，真誠的檢討自己，此舉動令歌迷大受感動。

周董親回負評。（熒幕截圖 ）