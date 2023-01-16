Hit the Spot｜Hani@EXID與朴善浩車震　三分鐘床戲唯美又激情

30歲韓國女團EXID成員Hani（安喜延）近年轉型成為演員得到不錯的迴響，近日她更不惜放低偶像包袱，主演以女性角度探討性愛19禁韓劇《Hit the Spot》（又名：Fanta G Spot／觸G核心）。雖然在劇集的預告見到不少火辣又露骨的限制級場面，不過原來當中有大部份都是由其他演員所演，而Hani真正的床戲要等到上周五（13日）播出的大結局才終於上演，畫面既唯美又激情大受網民激讚。



Hani和朴善浩外形合襯。（IG：@pppppsunho）

兩人於海邊情不自禁熱吻。（《Hit the Spot》影片截圖）

等足八集，孫熙在（Hani 飾）和性關係作家姜仁燦（朴善浩 飾）成為「特別的朋友」（性伴侶）之後終於有重大進展，兩人在旅行時於海邊情不自禁熱吻，兩人之後在車上上演足足三分鐘的激烈床戲。Hani為了完美的演出更不惜全裸上陣，坐朴善浩身上又攬又錫，白滑美背更是一覽無遺，性感滿瀉。

兩人玩車震。（《Hit the Spot》影片截圖）

Hani放低偶像包袱。（《Hit the Spot》影片截圖）

白滑美背一覽無遺。（《Hit the Spot》影片截圖）

浪漫到爆！（《Hit the Spot》影片截圖）

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《Hit the Spot》成功亦得到不少女性觀眾的好評。（IG：@pppppsunho）

該劇講述從未感受過「性高潮」的孫熙在（Hani 飾）和只享受「性」沒有真戀愛關係的美娜（裴佑熙 飾）進行性輔導後互相了解自己後，分別遇上性關係心理學暢銷書的作家仁燦（朴善浩 飾）和具有致命魅力來路不明的男人宇才（崔光祿 飾）後有了不同戀愛體驗的故事。雖然該劇標明是限制級別，但尺度未至於到達電影級別，而且該劇亦有不少感動位，加上演員們亦有不錯的演技，《Hit the Spot》成功亦得到不少女性觀眾的好評。

Hani@EXID主演19禁網劇 40秒大尺度預告超火辣自摸全裸樣樣齊