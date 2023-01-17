北川景子首度扮演迷人女教師　美貌震驚網民大爆產後兩招減肥秘訣

最美教授來了！由北川景子領軍、山田裕貴和南沙良等演藝新貴主演的冬季月九日劇《女神的教室～法學青春白皮書～》以10.5%首播收視順利起航，引證「日劇女神」仍然寶刀未老！

由北川景子領軍、山田裕貴和南沙良等演藝新貴主演的冬季月九日劇《女神的教室～法學青春白皮書～》以10.5%首播收視順利起航，

月九日劇《女神的教室》講述任職於東京地方法院的法官柊木雫（北川景子飾）在因緣際會下被調職到青南大學法科大學院擔任老師，面對無心理解法律、一味顧著通過司法考試的學生，以及教育理念截然不同的怪人教師藍井仁（山田裕貴飾），充滿幹勁的雫運用自己對法律的信念來打破學生的心防，並致力帶領他們了解「人」的故事、前往理想的法律世界。

暌違多年，北川景子再度亮相月九檔期，出道廿載的她更是首度扮演老師，貴為「日本最美臉蛋」的常勝將軍，不少觀眾大讚北川是「最美教授」，更驚覺已為人母的她愈見窈窕，絲毫沒有「媽味」。

美貌震驚觀眾

暌違多年，北川景子再度亮相月九檔期，出道廿載的她更是首度扮演老師，貴為「日本最美臉蛋」的常勝將軍，不少觀眾大讚北川是「最美教授」，更驚覺已為人母的她愈見窈窕，絲毫沒有「媽味」。

其實北川景子向來自認貪吃，更試過在網誌大方承認暴肥，最後靠著兩招成功月減5公斤（約11磅）！原來她奉行少食多餐，有時更會將一更三餐的份量分成九次進食，當中均衡攝取蔬菜、魚類和豆類，但切記控制熱量攝取；另外，她亦相信多喝溫水能夠促進新陳代謝，因此常常以薑茶、玉米鬚茶取代有糖飲品，暖身之餘又能去除水腫，再搭配半身浸浴，便可以輕易提升代謝，養成易瘦體質。

北川景子奉行少食多餐，有時更會將一更三餐的份量分成九次進食。

客串男神日劇

除了《女神的教室～法學青春白皮書～》，今季律政日劇還有「世一男神」竹野內豐主演的《第一刑事部的烏鴉 特別篇》，劇情將聚焦在入間道雄（竹野內豐飾）在東京法院擔任法官的故事；近日電視台更宣布北川景子會以《女神的教室》「柊木雫」一角跨刀客串《第一刑事部的烏鴉 特別篇》，想知道兩位「以人為本」的法官將會刷出甚麼火花，可到「黃Viu」收看剛播出的特別篇，以及重溫全套《第一刑事部的烏鴉》日劇。