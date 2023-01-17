向太64歲大壽抱着孫兒愛不釋手　向佐郭碧婷合體成功消滅婚變傳言

日前(15日)正是向太陳嵐（Tiffany）64歲生日，她在小紅書發佈生日視頻，兒子向佐及媳婦郭碧婷一家亦有同場慶生，向太抱着孫兒愛不釋手，一家人其樂融融，埸面溫馨，而郭碧婷和向佐這次合體曬恩愛，成功消滅婚變傳言。



向生向太同孫仔玩到好開心。(向太小紅書)

昨日(16)向太小紅書發佈了一條生日視頻，慶祝64歲大壽，現場端出足足五個生日蛋糕，向生向太熱情地招呼來賓，期間向太抱着孫兒愛不釋手，又逗着嬰兒玩，奶奶愛爆發！值得一提的是，早前傳婚變的向佐和郭碧婷亦有合體曬恩愛，夫妻二人同穿黑色衣服坐在一起，郭碧婷照顧兒子期間，向佐亦在遠處逗兒子，夫妻互動未有異狀，之後一家人影大合照，向左挨着郭碧婷笑得好開心，成功消滅婚變傳言。

一家人影大合照。(向太小紅書)

其實郭碧婷在2019年與向佐結婚後，婚姻不時傳出亮紅燈，近日女方就被發現已悄悄地取消關注他的Instagram，又被影到一個人憔悴地帶着小孩坐飛機飛往香港，但不見向佐的蹤影，因此婚變傳言似乎是真的！不過，早在（13日 )有網友就在香港街頭捕獲到他們夫妻二人帶着孩子逛街，向佐更邊逛邊輕撫郭碧婷後背，非常甜蜜。今次又一家人齊整出動，用行動告訴外界夫妻關係並未動搖。

向佐和郭碧婷合體曬恩愛，成功消滅婚變傳言。(向太小紅書)