李蕙敏童年坎坷被遺棄 對養子無私付出遊英激罕同框：辛苦但開心

現年52歲、90年代憑《活得比你好》、《你沒有好結果》等歌曲走紅的李蕙敏（Amanda），2013年嫁給英籍商人Serge Micallef。李蕙敏得喜歡小朋友，曾揚言想生一子一女，以食療、針灸、中醫等調理身體，但期間卻發現患上子宫良性腫瘤需要切除，令生B計劃一度擱置。李蕙敏未有放棄，之後試過兩次人工受孕，可惜未能成功；直到2019年她決定收養1歲多大的男孩Michael，一圓做媽媽的心願。

李蕙敏透露已有3年未去過倫敦。（ig@amanda_lee_wai_man）

李蕙敏一直好保護養子，曾在社交平台上載囝囝的相片都只有大側面及戴住口罩。不經不覺，Michael已經5歲，早前李蕙敏激罕在IG分享與囝囝的正面合照，二人在一棵巨型聖誕樹下留影，由低角度拍攝，令下巴位置不見了，但仍清楚見到Michael的樣子，內雙眼皮、鼻頭圓圓，隱約見到虎口位帶着微笑，企定定在媽媽身後影相，十分乖巧。她在IG寫着：「平安夜積你平安快樂！」

李蕙敏回覆《香港01》透露早前帶囝囝去英國過聖誕，問到湊小朋友會否很辛苦？她說：「辛架！但都好開心，人生必經階段！（聽唔聽話？）你同我都同佢一樣，一時時😹。」李蕙敏否認移居英國，還透露稍後會推出新作品：「會啊！做咗一首，另一首未完成！」對於被讚保養得宜，她笑言「盡做」。

李蕙敏的養子今年已經5歲，好乖巧同媽咪一齊合照。（ig@amanda_lee_wai_man）

網民亦有向李蕙敏一家送上祝福。（ig@amanda_lee_wai_man）

其實李蕙敏亦是在領養家庭中長大，21歲時，爸爸才告訴她並非親生女，而是收養回來，讓她大受打擊。李蕙敏曾透露童年過得不快樂，因為養母性格火爆，每當心不佳便找她來發洩，無論自己做得對與錯都會打罵她，又試過被扯頭髮，令她痛到喊。李蕙敏當上歌手後，養母仍對她又打又罵，讓她決心離家出走足足10年，沒有見過對方，只私下與養父見面。

幸李蕙敏遇上現在的老公Serge ，她大讚老公是個窩心好男人，讓她感受到家庭溫暖，讓她走出童年陰霾。當養父癌病離世後，李蕙敏亦有盡孝道照顧患上腦退化的養母，她更希望將愛延續下去，決定成為領養家庭，與丈夫和養子組織三口之家。

（ig@amanda_lee_wai_man）