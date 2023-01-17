陳豪抗拒夫妻檔拍劇　陳茵媺爆大仔不滿復出：叫我做得差啲炒魷魚

由陳豪及陳茵媺（Aimee）夫妻檔主演的TVB新劇《羅密歐與祝英台》日前正式煞科，劇組與一班台前幕後工作人員開香檳慶祝，場面非常熱鬧！相隔9年再拍劇的Aimee，在拍攝過程中不幸確診，如今終於順利完成拍攝，她在接受TVB娛樂新聞台訪問時都坦言感觸良多：「想喊，真係幾感動㗎，因為我哋經歷咗好多，訓練又係啦，亦都因為Covid嘅問題啦，咁多blockage（阻礙）呢，但我覺得我哋好有團隊精神囉！我覺得好難得遇到一班好有愛，咁有氣氛嘅一班團隊，好感動、好唔捨得呀！」



正式煞科！（YouTube影片截圖）

陳豪亦笑言拍攝過程好開心：「唔知係咪老婆喺度呢，令到個個氣氛好融洽、好開心，全部都係佢嘅功勞！」對於今次夫妻檔拍攝，陳豪坦言一開始有點驚，但如今拍完整套劇，兩公婆都了解到兩人合作拍劇的化學作用，不過他就直言抗拒再以夫妻檔拍劇：「站喺演員角度、站喺觀眾角度，我哋仲係抗拒呢樣嘢嘅。」雖然陳豪大讚老婆Aimee是一位難得的好演員，但就笑言要視乎Aimee自己的意願。而Aimee就自言的確鍾意演戲，更笑言開始有戲癮！

陳豪直言抗拒再以夫妻檔拍劇。（YouTube影片截圖）

不過今次陳豪同Aimee一起開工，搞到少了時間陪三個仔女，Aimee更大爆大仔陳梓燁（Aiden）有微言：「我大仔呢，好唔鍾意我拍啦，之後佢話『媽咪，我搵到個好好嘅idea，你返到公司呢，特登做得差啲，然之後你個boss會炒你魷魚喎，咁炒完魷魚你就正式唔使返工，你就可以陪我哋、照顧我哋喇！」相當搞笑！

Aimee大爆大仔陳梓燁（Aiden）對她復出拍劇有微言。（IG@aimeechan_official）