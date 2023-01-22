麥玲玲兔年運程（上）｜湯洛雯靠喜事破歡喜財　張曦雯有機會閃婚

踏入兔年，人人都希望新年新開始，在事業、金錢、愛情和健康各個範疇變得更加好，哪些生肖今年最好運、哪些生肖要特別小心？有興趣的讀者可以參考麥玲玲師傅的兔年預測，今日先分享屬兔、龍、蛇和馬的運程，屬兔的湯洛雯早前宣布已經接受馬國明的求婚，但玲玲師傅提醒今年犯太歲可能會在籌備婚事時容易起爭執要小心留意，不過今年有喜事亦有助財運！至於屬馬的張曦雯，更可能有機會閃婚兼添丁？



屬兔（1951、1963、1975、1987、1999）

屬兔代表藝人：佘詩曼、湯洛雯、姜濤@MIRROR。（資料圖片）

整體運程：肖兔者今年犯「本命年」太歲，運勢雖然並非一面倒，但定必會出現明顯變化。

財運：財運走勢起伏較大，容易走向兩極，若新一年有傳統喜事如結婚、添丁、置業或創業沖喜，則可視作「破歡喜財」應驗運勢，令財運較為平穩。「犯太歲」之年亦適宜置業，惟只宜自住、切忌炒賣，不宜與人合作投資或為人作借貸擔保，否則容易招致損失。

事業運：肖兔者新一年工作表現會備受老闆認同讚賞，有望獲得表揚而有升遷，但「犯太歲」之年情緒難免會落差較大，需要特別注意人際關係，於職場上不宜高調及多管閒事，以免鋒芒太露招惹是非甚至成為眾矢之的。

感情運：單身一族雖然有桃花臨門，但多屬曇花一現的短暫姻緣，關係未算實在；若有固定對象而又有結婚打算者，不妨於兔年付諸實行，惟於籌備婚事的過程中務必多加溝通忍讓，，以免因為意見不合而起爭執，甚至有分手危機；至於關係未及談婚論嫁者，則要有心理準備出現離合變動，需要多花時間心力維繫感情。

健康運：兔年的健康及家宅運相對較差，容易影響睡眠質素甚至引發失眠問題，抵抗力弱亦會有較多傷風、感冒等瑣碎毛病。駕駛者需要打醒十二分精神，時刻注意路面情況，工作需要接觸機械者亦要特別小心。外遊要預先購買旅遊及意外保險，不宜參與攀山、爬石、滑雪、潛水等高危活動，提防水土不服或行李遺失。

屬龍（1952、1964、1976、1988、2000）

屬龍代表藝人：劉青雲、梁詠琪、連詩雅。（資料圖片）

整體運程：肖龍者今年犯「害太歲」，運勢未必會出現重大變化，但人際關係難免倒退，做事亦容易遇上麻煩阻礙，宜有心理準備兔年不屬一帆風順的年份。

財運：癸卯年有「太陽」吉星飛臨，此星是力量強大的男性貴人，若經營的生意以男性顧客為主，如銷售汽車、音響、模型或男士服裝等，兔年業績可望有所提升，連帶收入亦有增長。由於「太陽」吉星助力充足，新一年亦有機會因為男性長輩或生意伙伴的資訊而於投資上獲利。

事業運：打工一族若上司或老闆是男性，新一年將有被提拔機會，可望把握人脈網絡，女性容易提升魅力，尤其是從事前線銷售者更可獲男性客戶支持，不宜衝動裸辭，即使有新工作亦務必簽約落實始辭去原有職位，以免出現變卦而大展拳腳。

感情運：女性新一年個人光芒四射，對異性亦特別有吸引力，故有望遇上合眼緣對象，單身男士相對桃花未及女士暢旺，但兔年無論男女也有利異地姻緣，除了於出差或出門外遊時有機會遇上，對方亦可能是從外地回流的異性。

健康運：身體健康雖然並無大礙，但難免會有較多瑣碎的健康毛病，要多作健康管理，建立有規律的生活習慣。外遊時需要特別提防腸胃不適或有水土不服情況，飲食應酬需要適可而止，並隨身帶備藥物以保平安。

屬蛇（1953、1965、1977、1989、2001）

屬蛇代表藝人：郭富城、謝安琪、蔣家旻。（資料圖片）

整體運程：相比去年整體運勢將會轉趨平穩，加上個人想法較往年正面，又有吉星拱照，將會是緩慢向上的一年。整體而言，兔年無論事業、人際及健康均有進步，整體大方向屬正面，尤其多往外闖則更有發揮。

財運：整體財運發展將會較為平穩，新一年的財運以正財為主，宜以國際市場為大前提，不妨考慮於其他國家地區置業、投資海外項目或購買外幣等，不宜冒進作高風險的短炒投機。

事業運：打工一族不妨主動爭取出差機會，從商者亦宜將目光放諸海外市場，有望帶旺運勢而事業有所發展；有轉工跳槽打算者，新一年亦屬適合落實執行的年份，若公司有內部調遷、派駐海外的機會不妨主動爭取。

感情運：單身一族若渴望「脫單」，不妨借助身邊的長輩或朋友介紹引薦。另外，兔年異地姻緣會較有發展，除了有機會於出門外遊時遇上合適對象，對方亦可能是由其他國家地區來到自己的常居地發展，故不妨多留意身邊人。

健康運：健康運較為平穩，不過受「地喪」及「喪門」影響，對家宅運造成較大衝擊，故新一年要多花時間關心長者健康，提防廚房及浴室等家居小意外，建議可為長者家居作小量裝修、維修或更換家俬、牀褥等，均可有助提升運勢。

屬馬（1954、1966、1978、1990、2002）

屬馬代表藝人：楊思琦、張曦雯、Day@COLLAR。（資料圖片）

整體運程：肖馬者今年犯「破太歲」，宜動不宜靜，若有結婚、添丁或置業等傳統喜事則屬主動應驗變化運勢，可望將負面衝擊減到最低。惟未有沖喜者則要多作部署，尤其投資方面要特別謹慎，面對新項目只宜小試牛刀，大興土木則容易破財。

財運：若有結婚、添丁或置業等傳統大喜事，則可視作「破歡喜財」應驗運勢，惟未有沖喜者，理財策略就要格外保守，不宜涉獵高風險的投機炒賣，打算拓展新業務或創業者亦只宜以小博大，切忌大額投資。

事業運：兔年人事較為複雜，與長輩、上司溝通良好，但同事、下屬之間的關係則較為緊張，需要提防言語誤會而開罪別人，建議待人處事盡量低調，以免鋒芒太露而遭受攻擊。

感情運：桃花頗為暢旺，單身男士有望遇上條件不俗兼對自己事業有助力的女生，但對方的年紀可能會稍為年長，若不介意年齡差距者不妨嘗試發展，可望開展新戀情。至於女士的桃花雖然未及男士燦爛，但仍可借助女性長輩介紹相親而結識心儀對象，兼會有閃婚及添丁雙喜臨門機會。

健康運：兔年要特別提防皮膚敏感、牙痛及神經痛等冷門的健康小問題，需要多注意空氣質素，亦要小心選擇沐浴露、牀單、被鋪等貼身用品，提防出現過敏。