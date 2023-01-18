何猷君當選湖北政協致力發展電競　四太梁安琪親自到兒子公司視察

賭王何鴻燊四房兒子何猷君早前在生日當日宣布當選第十三屆湖北省政協委員，更首次以政協委員的身份參會，本身擔任澳門電子競技總會會長的他，在接受訪問時表示未來會促進澳門與湖北省的電競事業：「圍繞着體育的電子競技的這些領域呢，我會開展更多澳門跟湖北省這邊的年輕人的交流活動，能把兩地的這個年輕人的心，能夠交流地更深切。」其實何猷君早就在湖北武漢成立電競公司，日前四太梁安琪更親自到兒子公司視察。



何猷君當選第十三屆湖北省政協委員。（微博@何猷君MarioHo）

何猷君在接受訪問時表示未來會促進澳門與湖北省的電競事業。（影片截圖）

日前有網民上載了一段影片，分享了四太視察兒子公司的畫面，並大讚四太霸氣十足。片中所見，身穿白色長羽絨服的四太，在兒子何猷君的陪同下環顧公司的內部環境及設施，期間兩母子不時溝通，似乎是四太在向兒子傳授經驗，而何猷君太太奚夢瑤亦有現身，她跟在老公同奶奶身後，十分低調。現場還有幾位攝影師全程跟拍，估計是為了拍片記錄重要一刻。

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2020年何猷君成立的深圳威武電競網路科技有限公司與武漢星競文體發展有限公司正式合并，當時四太亦有出席簽約儀式。（微博圖片）

畢業於美國麻省理工學院（MIT）的何猷君，當年以電競作為創業的基點，用了短短兩年的時間就將所創建的內地數碼娛樂平台創夢天地在香港掛牌上市，成為上市公司CEO，2018年他更成立澳門電子競技總會，擔任首屆會長，近年一直積極發展電競事業，而何猷君旗下的電競團隊多次在比賽中獲得冠軍，戰績理想，現時出任武漢星競威武集團董事長兼聯席CEO的他成功當選湖北省政協委員，難怪四太都親身去到當地為兒子造勢！