李連杰師父離世享年81歲　曾與吳京拍攝多部經典作品

內地著名武術家于海昨日（16日）傳出離世消息，享年81歲。出生於山東的于海1954年拜七星螳螂拳傳人林景山為師，學習正宗的螳螂拳，被稱為「螳螂拳王」。于海成為武術運動員後曾多次代表山東省武術隊參加各類比賽，1960年代多次任中國武術代表團教練和隊長，出訪過30多個國家。1982年出演由張鑫炎導演執導的電影《少林寺》，飾演李連杰的師傅曇宗大師並兼任武術指導而為人認識，之後于海與張鑫炎導演及李連杰等人多次合作，拍攝過多部電影。于海因為拍戲而認識了李連杰、吳京等武打演員，成為了他們的師父，更與他們拍攝過不少的電視劇：《少林寺》、《南北少林》、《少林小子》、《太極俠》、《太極宗師》、《太極張三豐》、《功夫小子闖情關》、《新少林寺》等多部作品，而在2012年他在鄭嘉穎主演的《葉問》中，飾演八卦掌大師董展鵬，為大家留下一段段的經典記憶。

于海在電影《少林寺》中飾演李連杰的師傅曇宗大師。（新浪新聞）

今日（17日）凌晨，吳京在微博證實于海離世：「驚悉于海老師逝世，不勝悲痛。《功夫小子創情關》《太極宗師》《新少林寺》《少林武王》……彷彿還歷歷在目，于海老師一路走好。」

吳京在微博證實于海離世消息。(微博@吳京)

羅浩銘亦曾跟于海學習過螳螂拳，今日在社交平台發文懷念于海：「唉。人生無常，又聽到噩耗。于海大師一路好走，多謝你教我螳螂拳。記得當日拍攝功夫傳奇，你本來話只做訪問，拍攝一小時。但後來都落手落腳教我，拍到日落。永遠懷念于老師為武術和電影的付出。一路好走，于老師。」

羅浩銘亦曾跟于海學習過螳螂拳。(FB@羅浩銘)

二人一齊拍攝功夫傳奇。(FB@羅浩銘)

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