余文樂時裝品牌天貓旗艦店突關閉　僅有實體店傳撤離北京三里屯

余文樂創立嘅時裝品牌近年引起不少風波，更有網民開設「COPYNESS」的IG帳號專門追擊MADNESS抄襲證據。

余文樂於2014年創立時裝品牌MADNESS，兩年後已在北京三里屯開設實體店，當時周杰倫、陳奕迅、張家輝、彭于晏、楊千嬅等人亦有拍片祝賀。不過就喺品牌成立快10年之際，日前有網民發現MADNESS嘅天貓旗艦店悄然關閉，網頁顯示為「本店鋪擬於2023年01月29日自主終止經營」，而官網仍在運作。

MADNESS天貓旗艦店已關閉，內地消費者如果想幫襯，一係搵代購、一係透過官網。

其後有內地傳媒親身到三里屯店查詢，得到「以後主要以官網和店鋪為主」的回覆，但據北京商報所指，「MADNESS三里屯租約即將到期，或不再續約」，對於以上消息，店員只係表示「暫時不清楚」。與此同時，原來本月16月發售嘅一系統新年限定版服飾，因物流關係而未能如期發售，店佈貼出公告指「具體到店時間另行通知」。

位於北京嘅實體店仍在運作，不過唔少內地報導指租約即將到期，並且不續約。

MADNESS成立以來，曾與不少時裝品牌合作，但亦同時亦多次被質疑抄襲visvim、Wtaps、Neighborhood等日本品牌，而在2018年，品牌官網把港澳台地區列為「國家」，令內地網民不滿；其後品牌推出一款紅色衛衣，因印有「 5+1」手勢而再被內地網狙擊，余文樂最後道歉收科。品牌連番出事，余文樂曾在個人YouTube頻道透露有意結束多年的心血。