細數圈中12位藝人的風水豪宅　張家輝事業發展一帆風順成七料影帝

轉眼間又到農曆新年，不少觀念比較傳統的市民都會避免觸犯新年禁忌，以免影響來年的運程，而部分人為了未來的運程可以順風順水，都會非常注重風水，畢竟寧可信其有，不可信其無，而圈中不少藝人都篤信風水命理，除了改名、擺風水陣之外，對家居風水亦十分重視，不少藝人都選擇搬屋轉運，搬至風水屋後更帶旺事業三級跳！

Bob一家六口原本住在九龍塘四層獨立屋。（IG@bob_lamshingbun）

去年Bob搬屋，新屋同樣位於九龍塘，他透露新屋風水好，環境好，老婆同陳定幫師傅都睇過，兩人都讚好。（IG@bob_lamshingbun）

一向口才了得的林盛斌（Bob）身兼主持、演員及娛樂公司老闆多職，撈得風生水起，有傳出名是「爆騷王」的他平均每場騷收六位數字的酬勞，還曾試過一年接下過百場騷，C君更曾在TVB節目《大整蠱》中大爆Bob曾一年大賺2000萬，更形容他的屋企「大過地球」。去年住在九龍塘四層獨立屋的Bob，大屋搬去同區更加大的豪宅，可見林盛斌財運廣進！而Bob的太太黃乙頤本身已是玄學專家兼風水師，他透露新屋風水好，環境好，老婆同陳定幫師傅都睇過，兩人都讚好。

靚湯都有間風水屋。（IG@roxannetong）

現時與馬國明感情甜蜜。（IG@roxannetong）

湯洛雯曾在2019年豪擲4,500多萬購入馬鞍山的雲海別墅。馬鞍山及大埔向來被視為風水寶地，她亦承認搬入去後運勢不俗，劇接劇冇停手。而在感情方面，靚湯與男友馬國明亦愛得甜蜜。

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