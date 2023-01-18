《劉世豐》第二季｜金香起金旻載甜蜜爆燈　23歲禹多菲靚爆登場

「三金」聯手打造，由金旻載、金香起和金相慶領軍主演的話題韓劇《朝鮮精神科醫師劉世豐 第二季》上周三（11日）載譽歸來！隨著上季結尾劉世豐（金旻載飾）披荊斬棘回歸內醫院後，新一季舞台將由桂樹村移師到漢陽王宮，故事隨之變得更為豐富！劇集逢星期三、四深夜在「黃Viu煲劇平台」上架，香港觀眾可以免費緊貼進度。

由金旻載、金香起和金相慶領軍主演的話題韓劇《朝鮮精神科醫師劉世豐 第二季》終於在1月11日載譽歸來。（劇照）

承上季故事，「三金」成功蒐集左相罪證，讓劉世豐（金旻載飾）得以重回內醫院；心繫徐恩宇（金香起飾）的他決定示愛之際，二人卻遇上突發狀況而各散東西，令不少「豐宇CP」粉絲直呼心碎！不過近日兩位主角偕導演出席劇集發布會時，便向觀眾大派定心丸—— 除了透露今季將會呈現「雙倍療癒、四倍浪漫」外，金旻載也坦言把演技重點放在感情戲上，還預告「豐宇CP」非常甜蜜；對此金香起亦笑指對方不時令自己產生心動的感覺，讓觀眾更期待二人早日開花結果。

金旻載坦言今季會把演技重點放在感情戲上，還預告「豐宇CP」非常甜蜜。（劇照）

《朝鮮精神科醫生劉世豐 第二季》以漢陽王宮為背景，並加入了多位新角色，包括姜亨碩飾演金旻載的宿敵醫員、自稱「劉世豐初戀」的翁主娘娘（禹多菲飾）也將強行介入「豐宇CP」！現年23歲的禹多菲近年先後在《遠看是蔚藍的春天》、《憂鬱症》飾演校花、學霸等角色，其天然外貌也令網民為之震驚，金香起更大讚她的角色有魅力，看來大有機會成為2023年的候補女神！

現年23歲的禹多菲外貌清秀，有望成為新一代女神。（禹多菲Instagram圖片）

改編自同名小說，古裝醫療劇集《朝鮮精神科醫師劉世豐 第二季》講述擁有超凡施針術的帥氣宮廷內醫院醫師劉世豐（金旻載飾）與同村寡婦徐恩宇（金香起飾）和古怪醫生桂之韓（金相慶飾）相遇後，三人以不下於偵探的推理能力，追蹤病患的心病並給予溫馨處方，劉世豐也逐漸成為真正「心醫」的故事。