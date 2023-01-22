專訪｜蟲草大王陳恩德公開4500萬複式豪宅　自爆曾與藝人不歡而散

蟲草大王陳恩德（寵物藥妝及仍志集團主席），今年繼續豪花7位數買年花佈置，為豪宅增添新年氣氛。蟲草大王亦率先向《香港01》的讀者拜年，親自出馬帶大家參觀他叫價4,500萬的風水複式豪宅，全屋布置典雅實用，四處都擺滿賀年裝飾，非常有氣氛。該風水豪宅是蟲草大王於4年前入手，他笑言：「上一手業主係南亞裔人，買咗3個月就贏咗4、5千萬馬，跟住就退休，日日睇電視，之後我買咗就租過俾一個立法會議員，呢邊好多官住。」

蟲草大王向大家拜年。（陳順禎攝）

風水豪宅。（陳順禎攝）

蟲草大王買花成狂 勁霸氣：成埲牆搬返我屋企

雖然眼光獨到，但蟲草大王就稱很少投資磚頭：「有錢咪買囉，我就唔鍾意炒，買咗擺喺度儲錢。（通常自住多？）吉（空置）多，跟住畀阿媽鬧。（吉嗰啲留俾兩個仔嘅？）係呀。」除了買樓，蟲草大王買花亦絕不手軟，單單在今年就豪花7位數買年花：「平時都買嘅，但一到過年我就會入魔，日日都去買，買到度度都有花。三年前，見到間花鋪Display（陳列）位，我就有啲奇想，我想成埲牆搬返我屋企，第二日嗰埲牆就去咗我屋企。」

蟲草大王豪花7位數買年花。（陳順禎攝）

一盤叫價2萬。（陳順禎攝）

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蟲草大王自爆曾與藝人不歡而散：淨係要錢

過往蟲草大王都邀請過不少藝人與品牌合作，他直認明星效應絕對有號召力：「保健品當然優先嘅係效果，但一個專業的代言人，會令到成件事效果會倍增上去，呢個係佢哋嘅重要性，有時好但市場冇人知，其實都係冇用，係一個雙贏嘅配合。（所以你都好捨得喺呢方面使錢？）佢哋係值得，我都有超過20年係同藝人合作，都有我個人都覺得好唔掂，但有啲就好專業，係睇到分別。（唔滿意嘅位係同點解決？）不歡而散，我簡單啲講，佢哋只係為錢，淨係要錢，哪怕自己有冇做嘢。」

有蟲草大王稱號的陳恩德（Mark）與多位圈中人如米雪、三哥苗僑偉均是好友。（資料圖片）

蟲草大王分享做生意秘訣：有前無後，打死罷就

當有人向蟲草大王取生意經時，他每次都會講「 有前無後，打死罷就。」他解釋道：「即係一係唔做，一係有幾盡做到幾盡，唔可以畏首畏尾，當然又唔係叫你去做過度嘅投資，係要全力以赴，所以我啲同事都幾慘㗎。」

蟲草大王分享生意經。（陳順禎攝）

蟲草大王澄清冇追Do姐：如果要有都係米雪啦！

感情方面，蟲草大王笑言想娶新抱多過娶老婆：「留畀兩個仔好過啦，做生意緊要。（怕唔怕啲人覺得你花心？）我知道有人話我過Do姐添。（有冇呀？）Do姐呢啲神級，如果要有都係米雪啦，佢同我合作咗20年，我哋認咗姊弟！至於新年願望，蟲草大王就指將會推出更多針對長新冠的新產品。

澄清冇追Do姐！（陳順禎攝）