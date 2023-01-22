兔年星B輪住出世　其中一個肚內識舉V有力挑戰Lucy最萌星二代地位

轉眼間又到兔年啦，一眾星B紛紛換上唐裝CUTE爆拜年，2023亦有好幾個星二代輪住出世，其中一位仲喺媽媽個肚已經動作多多，有望挑戰最萌星B寶座﹗﹗點擊睇兔年有邊幾位星二代準備出世：

1.江若琳：乳名BB包，未公布性別

江若琳與老公蕭唯展（前名蕭潤邦）曬BB衫。（IG：@elannek930）

江若琳與老公蕭唯展（前名蕭潤邦）相識多年，兜兜轉轉至2018年結婚，婚後一直努力造人惜苦無喜訊，她曾表示：「呢幾年間經歷過不停既嘗試又不停咁失敗，已經選擇左半放棄。」直至結婚4周年12月23日，終在IG曬出超聲波照及BB衫，宣布終成功陀住「BB包」。懷孕初期妊娠反應嚴重，個口酸到苦更全日攬住廁所嘔白泡，令老公相當心痛。

35歲江若琳結婚4周年 與蕭唯展曬BB衫宣布懷孕：本已選擇半放棄

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2.雨僑：第二胎男

雨僑第二胎有巨型孕肚。（IG：@avabibu）

雨僑2018年與創作歌手羅力威走過7年愛情長跑，結為夫婦。大女Harper八月剛度過兩歲生日，9月開學入讀星級名牌幼稚園St. Catherine。再次懷孕雨僑指與首胎大不同：「常忘了自己是孕婦，只是感到很多不適很疲倦。」引起不少二胎媽媽共鳴。1月初公布追仔成功湊成一個「好」字，雨僑更分享五大陀仔和陀女的分別，害喜較長、害喜較猛烈、肚子是尖的、皮膚變差和輪廓變得像男人，更笑言：「面貌變醜了😆水腫嚴重而且五觀（官）都變man了，讓我開始有點擔心會不會以後就長這樣。」

雨僑唯美孕照手腳仍纖瘦 感言引二胎媽共鳴：常忘了自己是孕婦

雨僑羅力威追仔成功湊成好字。（IG：@avabibu）

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3.李璨琛太太：第二胎未公布性別

Lucy要做家姐了！（IG/ @lucy.is.good）

李璨琛與太太梁志瑩（Sophia）女兒李元元（Lucy），肥嘟嘟舉止可愛，一直獲得不少廣告商青睞。早前宣布將做家姐，轉眼間Sophia已經懷孕第二胎已達8個月，不時分享照聲波圖片，Sophia仲話BB同家姐元元個鼻一樣似豬鼻，同好大個頭！更有一次在肚內舉V：「繼續玩嘢唔俾正面你睇，仲同家姐一樣鍾意整✌🏼手，知你勁啦﹗」但今次就未有公佈性別，所以暫時未知道元元會迎來細佬定係妹妹。

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4.符曉薇：第二胎女

符曉薇孕肚相當巨型。（IG：@leannefu_1027）

陳柏宇（Jason）與老婆符曉薇（Leanne）2017年結婚，4年前誕下囡囡陳羿辰（Abigail），一家三口相當幸福。2年前Leanne曾因宮外孕大出血，更切除左邊輸卵管，至2021年新年再度懷孕，不幸地胎兒驗出患上愛德華氏症再終止懷孕。今年10月14日終傳來好消息，Abigail拿著超聲波照宣布要做家姐啦﹗Leanne再度懷孕心情更是激動，透露第二胎繼續是囡囡：「上年我同自己講無勇氣再懷孕，今年估唔到上天送左份禮物比我地。」

陳柏宇符曉薇懷第二胎 一年2度流產切除左邊輸卵管：望健康出世

符曉薇不時分享與囡囡日常生活。（IG：@leannefu_1027）