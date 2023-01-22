側田節目中面對荷官性感派牌：對眼已經好攰喇！

郭偉亮和劉浩龍在YouTube開設了「Round Table Poker」的頻道，經常廣邀圈中好友玩德州撲克兼互訴心事，由於第一季成績理想，很快推出第二季，首位嘉賓是歌手側田，側田一向碎心音樂，而且一向少與傳媒接觸，真性情一向鮮為人知，但今次真係令人意想不到，側田完全放下戒心，非常之坦蕩蕩。

側田被安排坐在性感女荷官麥紫莉旁邊，他表示位置非常好，可以專心在撲克上。

「Round Table Poker」第二季與第一季最大分別，就是今季加入了性感女荷官麥紫莉，即時令氣氛高漲，側田被安排坐在她旁邊，當時側田表示位置好，不過當飲多兩杯之後，可以酒精的作用，側田開始發起的話題就突然大膽起來，失驚無神突然發表偉論，他說:「即係我想講一樣嘢呢，而家拍緊嘢I don,t care ，我想講呢即有時候啲，你會見到啲好高嘅人啦，你會expect佢XX可能好大，但其實唔係真嘅呢樣嘢。」側田這一著殺大措手不及，令全場嘩然!

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主持之一劉浩龍都算反應快，對於好友側田突然轉話題，都來得及反應，更反問對方如何知道? 側田可能有點醉，答得語無論次，他說:「我見過黑鬼....細」師兄亦懂得執生，叫對方修改字眼:「黑人啦,唔好黑鬼啦。」之後側田繼續發表偉論，更以「瘦女大胸」比喻，由以姚明及Shaquille O'Neal作例子，為他的「器官」論作例証，難得可以見到側田性格的另一面，網友在YouTube留言上都大讚，覺得這一集非常之有娛樂性。

而擔任女荷官的麥紫莉，2017年出道，當時她曾揚言到日本拍AV，一下子人氣急升，但之後她公開表示當時只是想成名而失言，希望網友能夠體諒。



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再講「瘦底大胸」女仔.....