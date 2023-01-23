新春開運王｜郭柏妍求兔年擺脫魔音污名　Bob有機會再添家庭成員

由謝雪心、蔡國威、梁凱晴、阮嘉敏擔任主持、一連六集的賀年節目《新春開運王》，逢周一至周三晚上十點半翡翠台播出。《新春開運王》除了每集會邀請不同藝人擔任嘉賓外，還有玄學家李丞責、麥玲玲、陳定幫和元海為大家指點迷津，各師傅將帶大家遊走香港各個風水寶地行大運、食遍開運菜及分享兔年十二生肖運程。

年初二有醒獅睇，夠晒熱鬧。

氣氛熱鬧。

今晚（23日）大年初二，陳定幫師傅將帶大家到大埔白石角行大運，幫幫師傅更會在節目中解構白石角風水特別好的原因。之後幫幫師傅再帶大家到文武廟，原來拜文昌不單止可祈求學業運，文昌星亦代表着名譽和競爭，同行的郭柏妍、徐文浩、陳懿德即乘機各自許下兔年願望。

郭柏妍有冇機會擺脫魔音宿命？

陳懿德又有冇機會做「麥美恩2.0」呢？

早前一唱驚人的郭柏妍問到能否擺脫魔音污名，陳懿德則問到何時才能上位變成「麥美恩2.0」。另今晚李家鼎和Bob林盛斌會孖住食 「新春開運菜」，多仔公Bob除了被指與老婆會有拗撬外，更被指有機會再添新家庭成員。

Bob被批同太太會有拗撬。

Bob被批有機會再添新家庭成員！

至於明晚（24日）年初三，麥玲玲師傅將率領大家去到中環山頂吸收天地靈氣，還會分析山頂、中半山和山腳的風水優劣之處。在「開運有『元』機」環節，元海師傅會教大家打麻雀開運法，致勝之道更與衣服顏色有關。

左起：阮嘉敏、謝雪心、麥玲玲、蔡國威。

元海師傅教大家打麻雀開運法。

另外，崔建邦（Amigo）和黎諾懿則獲邀食「新春開運菜」，命格屬木的Amigo被玲玲師傅批大起大落似賭仔命，Amigo更借機向玲玲師傅道謝：「以前遇過一次重大挫折，嗰時搬到好遠，玲玲師傅都專登過嚟安慰我、幫我睇（運勢），呢件事擺咗喺心好多年，終於可以喺鏡頭前多謝你。」至於諾懿則被指兔年宜挑戰冷門事物及往東邊發展。