首任賀歲片男主角張敬軒連兩晚失眠　三日連跑逾五十場謝票

由張敬軒、王菀之（Ivana）主演的賀歲片《超神經械劫案下》於年卅晚正式上映，身為影壇新丁兼首次擔正任賀歲片男主角的軒仔，雖然自電影上映以來均緊張得睡得不好，但他也十分賣力，三日內共跑了五十幾場謝票。

由張敬軒、王菀之（Ivana）主演的賀歲片《超神經械劫案下》於年卅晚正式上映，軒仔三日內共跑了五十幾場謝票。

軒仔指：「喺演嘅過程中，可能係大家嘅默契、不同嘅理解，都充滿咗好多喜劇感喺入面，但喺呢部戲入面有樣嘢希望大家都睇得到，就係我哋『解款員』句口號：『用心守護 拼死悍衛』，因為喺我哋成長過程當中，冇人話俾我哋聽成長嘅代價，就係有啲嘢會慢慢失去、要接受一啲無奈嘅事實。但我相信喺我哋共住嘅世界入面，依然有好多嘅價值觀、或者我哋自己人生覺得應該要堅持嘅地方，所以希望2023年通過呢部電影可以提醒大家，無論喺生活上、工作上、感情上遇到乜嘢挫折都好，都一定要用心守護。」

張敬軒、王菀之（Ivana）這對好拍檔齊齊主演賀歲片《超神經械劫案下》，並四出做宣傳。

連日來軒仔除了不停謝票，他更組成「超神經拜年團」拍攝節目，孖Ivana跟劇中一眾演員包括：白只、楊天宇、郭思（Suey）、黎峻（Kenneth）、張明偉及邱頌偉大玩遊戲及拜年。節目一開始，軒仔先跟Ivana、白只、Angus及Suey進行新年的指定活動：打麻雀。雖然是打廣東片三番起糊，八番128，但當中加入不少搞笑規矩，如每次摸到花、上牌或碰牌，都可以為該回合增加規則，犯規者將會被暫停下一輪摸牌﹐限時一小時，贏得最多錢的一名為勝。洪嘉豪首先摸到花，所以他便定下第一條規矩：全程講英文；隨後軒仔摸到花，他又定規矩：全程講中文；不過坐在軒仔下家的Ivana同樣有花，她便立即改回恢復講英文的規矩，氣得軒仔立時反白眼，十分搞笑。

張敬軒除了不停謝票，他更組成「超神經拜年團」拍攝節目，孖Ivana王菀之跟劇中一眾演員包括：白只、楊天宇、郭思（Suey）、黎峻（Kenneth）、張明偉及邱頌偉大玩遊戲及拜年。

眾人不停說古靈精怪的英文時，坐在軒仔旁邊的Suey不停說廣東話，而且又「篤爆」軒仔手上的牌，於是當軒仔一有機會碰牌時，本來他加了一條「講嘢要高音」的規矩，但隨後又轉為，「I want to mute this bitch’s voice.」引來全場爆笑，更謂：「I just enjoy this kind of quiet.」隨後眾人又不斷加入騎呢規矩，如精通日文的Ivana將要講英文轉為講日文，不准說hey、碰牌時要唱歌等，笑料百出，最後由軒仔以$256勝出牌局。