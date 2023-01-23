陳豪被指TVB年賺3千萬贏在錫老婆　王浩信輸緋聞馬國明不婚都係罪

去年傳出視帝陳展鵬與無綫（TVB）續約想加人工，與黎耀祥睇齊，可惜被拒絕；同時6大小生身價亦因而曝光。有傳陳展鵬想加到與黎耀祥一樣有500萬年薪；袁偉豪年薪為300萬、王浩信600萬、馬國明800萬，而陳豪則是最高人工，有傳2019年陳豪與TVB以3000萬續約，實行包薪制，每月都有6位數袋，更是TVB最高人工的藝人。

「馬來西亞最喜愛TVB男主角」—陳展鵬

近日有網友於社交網發文問「為什麼陳豪會是TVB年薪最高的啊？」又疑惑為何馬國明、陳展鵬、王浩信人工不及陳豪，惹來熱烈討論。

陳豪當選「TVB吸金王」。（陳順禎攝）

網友總結了陳豪高人工4大主因，包括演技好、形象好、敬業及錫老婆。有人指「公司不是蠢的，肯定是他能帶來更大的收益，才會以這個價格簽他啊！而且他確實演技好、形象佳、無負面新聞」。

陳豪不時製造驚喜哄太太開心。(陳茵媺微博)

有人則指：「第一他出名比較早，他演的大製作和台慶劇比較多，比如林保怡、黎姿、佘詩曼，所以陳豪在內地影響力更大。第二他形象更正面，信號王有出軌緋聞，馬明不結婚，和黃（心穎）的時候就被媒體亂寫過他不想負責，雖然是黃先出軌，現在和靚湯也是經常被寫靚湯想結婚馬明不想娶，雖然不一定是事實，陳豪的形象是又顧家又愛老婆，更加分了」。

另外有人認為：「陳豪是TVB現存的唯一一位末代視帝」、「他做人謙遜口碑好」、「他就是那個疼老婆會發達的人」。

陳豪和3個仔女（ig：aimeechan_official）

又有人認為陳豪實際上在TVB人工應沒有3000萬，估計是加上代言出場費的總收入，不過不少人都稱讚他敬業，對廣告代言不揀擇，「當年連自己植髮公司的廣告都肯接，這三千萬他不賺誰能賺」。

湯洛雯貼出同男友馬國明合照，個樣……（IG：@roxannetong）

有人認為王浩信緋聞影響其形象，令他人工不及陳豪。（視覺中國）

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