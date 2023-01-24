顧嘉煇喪禮加國舉行長眠塵土　仙杜拉雷安娜難掩傷感趕赴送別

作品影響香港整個娛樂圈數十年的殿堂級音樂大師顧嘉煇，於加拿大時間1月3日上午在當地逝世，享年92歲。家人1月21號為他舉辦喪禮，一眾曾受煇哥指導的徒弟鍾肇峰、周啟生及徐日勤以及提攜的歌手如仙杜拉及雷安娜等，都親自到場送別故人最後一程。

殿堂級音樂大師顧嘉煇，於加拿大時間1月3日上午在當地逝世，享年92歲。家人1月21號為佢舉辦喪禮。（影片截圖）

《TVB娛樂新聞台》今日（23日）播放於加拿大直擊煇哥的喪禮片段，喪禮以私人形式舉行，獲邀的都是輝哥生前摯親好友，儀式大約一小時，輝哥靈柩移送往當地墓園安葬，一代才華洋溢音樂大師從此長埋塵土與凡世告別。當年曾受煇哥多番指導的三位高足鍾肇峰周啟生及徐日勤，亦非常懷念感激煇哥無私教導同提拔。

顧嘉煇徒弟鍾肇峰、周啟生及徐日勤以及歌手如仙杜拉及雷安娜等，都親自到場送別故人最後一程。（影片截圖）

周啟生指煇哥私下有外界未曾發現嘅佻皮百厭一面：「佢唔係好似我哋睇電視上面咁嚴肅，平時喺屋企成日講笑，好幽默。喺電視見到啲朱古力，用啲棍仔撩嚟食嗰啲，佢仲即刻叫我去買，好得意，叫我買雪糕，買糖，係一個大細路嚟！」徐日勤則指「多謝煇哥喺街邊執我返嚟」：「佢鍾意我嗰種彈法嘅，咁佢錄唱片嗰陣時差唔多指定要我彈琴，係由咁樣開始。後來佢就帶埋我入TVB樂隊。」

徐日勤指顧嘉煇「喺街邊執我返嚟」。（影片截圖）

至於當年被煇哥點名主唱《啼笑姻緣》一曲，而為外界熟悉的仙杜拉，受訪時仍難掩傷痛：「當年《啼笑姻緣》佢畀咗我唱，我記得我好幸運，而且到全世界都知道。當時我心諗，點解咁多歌星唔搵，搵咗我，所以我好感思佢畀呢個機會我，佢係我恩師。」至於曾演唱多首煇哥作品的雷安娜 ，亦分享當年相處細節，同私下煇哥嘅平易近人，是不可多得的好前輩。

當年被顧嘉煇點名主唱一曲《啼笑姻緣》而為外界熟悉的仙杜拉，受訪時仍難掩傷痛。（影片截圖）