劉德華老婆朱麗倩億萬千金表妹誕子　有仔有囡擁30億身家超完美

天王劉德華太太朱麗倩出身富裕家庭，其舅父陳志遠是馬來西亞十大富豪之一，11位子女之中，以「大馬最美千金」陳雪鈴最出位，據指年僅34歲的她自小已非常聰明，充滿經商天賦，畢業於日本名校早稻田大學，年紀輕輕已幫父親手打理生意，除了是父親名下大型商場CEO外，更經營不少副業，更有指她已坐擁30億港元身家，不愁衣食。

大馬億萬富豪陳志遠的千金陳雪鈴（Instagram／＠chrystan_x）

感情方面，陳雪鈴2018年嫁納莎集團（Naza Group）副執行主席法立（Faliq Nasimuddin），兩人環遊世界到處拍婚紗照之外，更3次大排筵席舉辦婚宴，分別在馬來西亞城堡裡宴請親友，吉隆坡邀政商名流好友辦婚宴，最後在到日本舉行戶外婚禮，新加坡棕櫚油百億千金石貞善（Arissa）、賭王千金何超盈，香港富商楊受成姪女楊永晴均有出席。婚後陳雪鈴誕下一女，去年宣布再度懷孕。

陳雪鈴還與老公Faliq就舉辦了Baby Shower派對。（Instagram／＠chrystan_x）

陳雪鈴年初二（23日）於Instagram宣布寶貝仔出世，她曬出手托BB腳的照片，並發文指：「Our precious baby boy is here」隨住兒子的誕生，陳雪鈴終於湊成一個「好」字，加上又靚又叻，絕對是人生勝利組。

陳雪鈴年初二（23日）於Instagram宣布寶貝仔出世。（Instagram／＠chrystan_x）

陳雪鈴從不掩飾幸福生活，不時曬出名牌手袋，搭私人飛機周遊列國，以及換上高貴打扮出席社交場合的照片。不過高調生活都試過惹來是非，去年陳雪鈴穿上露肩的黑色高叉禮服宣布懷孕，卻被指違反穆斯林教義，不過大部分網友都力撐陳雪鈴，指她有穿着自由，有權決定自己生活方式。

點擊睇朱麗倩表妹陳雪鈴幸福生活：