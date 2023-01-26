TVB《下流上車族》或出澳門版　網友爆笑改TVB劇集名諷時弊惹熱討

曾志偉入主無綫（TVB）後不停與各界合作，近日有澳門媒體報導指，曾志偉考慮與當地政府部門合作，未來或會推出澳門版《下流上車族》，介紹澳門元素，探討澳門民生。

曾志偉大年初一現身將軍澳電視城出席無綫賀年直播節目《喜氣洋洋玉兔賀新年》。（陳順禎攝）

報道又指，TVB之後或會再辦《中華小姐》選舉，或者舉辦大灣區版《中年好聲音》以及大灣區歌唱比賽等，並將上述節目移師到澳門進行。

林敏驄、江美儀、羅毓儀及郭柏妍主演《下流上車族》。（陳順禎攝）

消息傳出後惹來不少澳門網友迴響，網友紛紛發揮創意，創作出有澳門元素的TVB劇集名，有以疫情為主題的「確診者們」、「清零行動2023 」、「撩出愛火花 」、「隔離風暴之家嘈屋閉」、「命中注定我染你」、「綠碼灣的日與夜」、「跳躍雙紅線」、「巾幗撩紅」、「封城榜」、「核酸36小時」和「愛回澳之外賣速遞」等等。

林敏驄《下流上車族》奪最佳劇集。（劇集截圖）

另有網友以社會題材做主題，「澳門水客族」、「局長唔易做/問責無人做 」、「外勞媳婦本地郎」、「太陽城的後裔，講男主角坐左18年監出嚟復仇嘅故事」、「劏客有明天」、「溏心風暴之濠江家族」、「賭城風雲之長閒」、「洗米風暴」；以澳門地名作題材的有「亞馬喇亞星」、「義字街大少」；更有人強烈要求要澳門版《東張西望》。

網友發揮創意，創作出有澳門元素的TVB劇集名。（FB圖片）

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