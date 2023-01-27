區文詩西半山逾千呎豪宅連天台極闊落　農曆新年與家人聚餐食盆菜

前Cookies成員區文詩（Angela）近年鮮有幕前演出，但仍不時在社交平台分享近況，當中最為網民關注的就是她的富貴生活。日前Angela趁着農曆新年曬出全家福，並寫道：「原來真的沒有過不去的坎，期盼新一年繼續勇敢、健康、快樂、順心！祝大家兔年行大運、動如脫兔、前兔似錦、兔氣揚眉！」相中所見，Angela與家人在自家豪宅天台聚餐，食盆菜，畫面溫馨。



區文詩（Angela）與家人在自家豪宅天台聚餐。（IG@angela__au）

雖然Angela早已淡出演藝圈，但投資有道的她，識得睇準時機買入「磚頭」，早在27歲時就成為業主，30歲已經有兩層樓揸手，2013年以452.2萬港元買入大角咀一個一房單位，之後在2019年以542萬港元沽出，六年淨賺近百萬。2015年Angela在東京花了約6、70萬港元買入一個200多呎的單位放租投資，2019年她再以3,380萬元購入西半山年豐園一個頂層連天台單位及車位，實用面積1,194方呎，Angela更不時招呼朋友到家中作客。

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近年生活愈來愈富貴的Angela，除了以保時捷跑車代步及擁有多個Hermès手袋之外，她還不時曬出超豪遊艇，空閒時又會周遊列國，去不同高級酒店Staycation，非常懂得享受人生！

Angela不時曬出遊艇。（IG@angela__au）