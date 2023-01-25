布偉傑自爆同梁朝偉開工好開心　偉仔關心問：仲有冇係無綫做？

有「TVB御用外國人」之稱的布偉傑（一哥）在舊公司TVB效力18年，最終在2018年約滿離巢，近年專注發展自己與拍檔合夥開辦的英語教育學校！今天（25/1）一哥在油麻地舉行教育學校的宣傳活動。邀請到圈中好友麥貝夷、唐文龍及趙哲妤坐陣，大玩英語遊戲！

布偉傑早前因疫情影響，教育學校招生不理想！（梁碧玲攝）

其實一哥早在去年經已開設教育學校，可惜因疫情影響，招生情況不理想，導致學校停辦，不幸蝕咗啲錢：「其實好得意，疫情啱啱開始嘅時候我開咗第一班嘅大人學生，個收入唔多，要靠其他兼職，幫人拍啲宣傳片，兩樣兼住先過到生活，未話搵到錢，但係過到生活，食到兩餐！」

他直言蝕咗錢，要靠其他兼職維持生計，先過到生活！（梁碧玲攝）

不過要經營自己的教育事業，需要花費一定時間，被問到會否耽誤演藝工作，一哥表示去年已拍攝完成電影《金手指》遲吓會上映大螢幕跟觀眾見面，更笑言個角色好正，可以日日同梁朝偉開工：「好期待呢個電影出，因為我個角色都好正，可以日日同梁朝偉開工係真係好大收穫（有冇趣事分享？）有一日，我哋坐緊喺度等佢哋set燈，佢就問我，你仲有冇喺無綫做？我O嘴，佢真係留意到我，我好開心！」一哥笑言離開無綫係想有更多拍電影的機會，至於問到會否去內地工作，他表示：「邊度要用到我，我就去邊到啦。」