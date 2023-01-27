專訪︱ANSONBEAN認迷信自爆着紅底褲催運：要追溯返《造星》時候

來到兔年的年初六（27/1），活力十足的ANSONBEAN（陳毅燊）就一邊砌全盒，一邊與《香港01》的讀者分享新年大計和小計。年紀輕輕的他大爆自己比屋企人更迷信，深信着紅底褲會帶來好運，所以除新年外，他幾乎每天都會着紅底褲，專訪當日亦不例外：「因為今日係比較認真嘅嘢，需要自信，着咗紅色底褲感覺上勁啲。」至於紅底褲催運的由來，ANSONBEAN說要追溯至三年前參加《全民造星III》時。



ANSONBEAN一邊砌全盒，一邊分享新年大計和小計。（葉志明攝）

詳談新年大小計 望年尾開演唱會兼出碟

談到新年大計，ANSONBEAN笑言有兩種，一種是專注在自己身上的「小計」，另一種則是工作上的大計。他先細談生活習慣上的小計：「自己想睇多啲書，打返多啲坐，等自己頭腦清晰啲。同埋培養返再好啲嘅生活習慣，上年係正常咁食加雞胸，今年食返白飯為主加啲雞胸。」而工作上的大計，他希望年尾能舉行演唱會及推出新碟，亦希望可以拍動作戲及挑戰演奸角：「演戲上想塑造奸角嘅形象，《怒火》我見謝霆鋒做得好入神，同埋做奸角好似更加好玩，試到唔同嘅嘢。除咗動作，都會想試多啲奸角嘅角色。」

砌全盒時，ANSONBEAN對各樣賀年食品的名稱和寓意顯得一知半解，場面搞笑。（葉志明攝）

跟從家中傳統年初一唔洗頭 自爆着紅底褲催運

砌全盒時，ANSONBEAN對各樣賀年食品的名稱和寓意顯得一知半解，他解釋全盒通常由家人預先準備，再加上他覺得全盒的食物不美味，所以沒有太大興趣：「我好少去問咩嚟，我細個多手食咗之後就覺得冇咩興趣啦。」雖然對全盒不了解，但ANSONBEAN卻會跟從家中傳統「年初一唔洗頭」，更自爆會着紅底褲催運：「唔係新年時都會着好多紅色底褲，而家要諗下點樣可以再紅啲，唔知...可能着（紅色）底衫。」

年紀輕輕的他大爆自己比屋企人更迷信，深信着紅底褲會帶來好運。（葉志明攝）

他續指自己比屋企人更在意要着紅底褲，至於為何會如此迷信，他指要追溯至三年前參加《全民造星III》時：「要追溯返《造星》時候，好似係嗰時開始着紅色底褲，嗰時Casting《造星》，我覺得係非常之難同埋好有挑戰性嘅事，係生命入面一個超大嘅任務，咁我要做足晒所有準備措拖。除咗上唱歌堂、跳舞，練啲動作之外，我要用埋少少旁門左道令到自己更加勁，着咗條紅色底褲運氣好似好啲。」

在場記者追問紅底褲的數量時，ANSONBEAN大方透露愈儲愈多：「而家有就嚟10條，一開始得兩條，一條係三角，一條係四方，但得兩條，啲表演一密時就會換唔切。（而家有10條可以日日着？）係㗎。（今日都係？）係㗎，因為今日係比較認真嘅嘢，需要自信，着咗紅色底褲感覺上勁啲。」

ANSONBEAN坦言在事業路上曾感到迷失和挫敗。（葉志明攝）

事業路上曾感迷失 學習在做自己與成長中取得平衡

紅底褲為ANSONBEAN增強信心，但他亦坦言在事業路上曾感到迷失和挫敗。2020年參加《全民造星III》奪季後正式出道，ANSONBEAN指第一年是摸索期、第二年開始發掘和嘗試做自己喜歡的音樂，而今年則是實踐期。對ANSONBEAN來說，最大的挫敗和迷失是如何在做自己與成長中取得平衡：「應該俾自己好似水咁咩都做，但會令到形象唔清楚…定要諗諗自己stand for啲咩，挫折位就係會好lost。市場、觀眾鍾意啲咩都會令到個藝人，覺得咁做會多啲views，不如就咁做，但同時就會迷失咗自己。如果我完全想做咩就做咩又會唔成長，諗下點樣成長得嚟，又唔會故步自封。」

髮型 : Derek Li @ Xenter Salon

化妝：Jenny Shih

造型：Daniel Cheung

服裝提供：yoox（jacket） 、Lanecrawford（shirt）、Farfetch（Pants & sneakers）

場地提供：China Tang Landmark