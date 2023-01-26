BLACKPINK@Lisa貼出與Neymar的合照　粉絲猜測是二人私下約會？

昨晚BLACKPINK成員Lisa 突然在 Instagram限時動態，貼出與巴西球星 Neymar（尼馬）的合照，兩位不同界別的巨星合體，讓粉絲們異常激動！由於Lisa當天的妝容一點都不浮麗，粉絲猜測是二人的私下約會，在微博登上熱搜。



BLACKPINK成員Lisa。（IG@lalalalisa_m)

BLACKPINK成員Lisa雖然出道僅７年，但在全球人氣高企，粉絲人數達8110多萬的她，截至目前仍是IG上最多追蹤者的韓星。Lisa昨晚在 Instagram曬出與球星尼馬頭貼頭的合照，尼馬亦隨即轉發 Lisa 的限時動態，不過並未加任何的文字或表情符號，不過已令粉絲異常激動，事關Lisa當天的造型休閒，幾乎是素顏狀態，粉絲猜測應該是二人的私下約會，並非正式的公開場合。

LISA晒和尼馬同框合照。(IG@lalalalisa_m)

其實有眼利的網民留意到，尼馬早已暗地裡喜歡Lisa一段時間了，是位不折不扣的「Blink」，事關尼馬曾多次在 Twitter 上轉發 BLACKPINK 的歌曲，又曾經播放《How You Like That》高興跳舞，又被捕捉到多次點讚Lisa的帖文。如今二人老友鬼鬼一起合照，尼馬算不算追星成功呢？

巴西球星 Neymar。(IG@neymarjr)