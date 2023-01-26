《東張西望》繼續成收視榜首　內地劇《飛狐外傳》再跌1.3點

香港疫情放緩加上內地及外國放寬入境限制，不少港人趁春節假期出外旅遊度歲。無綫翡翠台收視未受影響，根據CSM媒介研究及YOUBORA收視資料數據顯示，上周（16日至22日）翡翠台《東張西望》跨平台直播最高收視23.1點（149萬觀眾），成為上周收視榜首。處境劇《愛·回家之開心速遞》，最高收視22.7點（146萬觀眾）；《有種好男人》最高收視22.6點（146萬觀眾）；金庸原著劇集《飛狐外傳》最高收視17.9點（115萬觀眾），比起上星期的最高收視19.2點再跌1.3點；《做節必食18道菜》最高收視14.2點（91萬觀眾）；《新春開運王》最高收視15點（96萬觀眾）；《回家》最高收視14.5點（93萬觀眾）。

《東張西望》繼續保持強勢。（TVB《東張西望》截圖）

《飛狐外傳》收視一般。（劇照）

上周六是年三十晚，家燕姐主演的《黃金萬両》最高收視17.9點（115萬觀眾）；緊接《中年好聲音》最高收視19.1點（123萬觀眾）；壓軸的是獎門人曾志偉帶隊移師澳門演出的《獎門人開心迎兔年百老匯》，最高收視17.6點（113萬觀眾）。較去年12月31日同是倒數節目的《福佑香江 同心邁向2023》，多出近20萬觀眾。

新年開播《黃金萬両》。（劇照）

周日年初一繼續有家燕姐的《黃金萬両》，最高收視16.8點（108萬觀眾）；《新春保良迎金兔》最高收視15.4點（99萬觀眾）。此外，J2（82台）在年初一晚播出由劉德華、張家輝主演的《賭俠1999》，最高收視7.6點，近50萬觀眾收看，是J2播電影節目以來最高收視紀錄。