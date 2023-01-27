周柏豪Facebook曬囡囡照片分享親子日常　用簡體字發文遭網民圍攻

周柏豪（Pakho）在去年初離港赴內地發展，先後參與了多個綜藝節目，包括《聲生不息》、《披荊斬棘2》、《大灣仔的夜2》等，雖然工作不斷，但是他不時會更新社交網站，好讓粉絲知道他的近況。昨日（26/1）周柏豪在Facebook分享親子日常，當中他還貼出囡囡與玩具的合照，寫道：「物歸原主，真好！有這條能帶給我幸運和提升勇氣值的兇猛蜥蜴 。任務完成了！可將神獸還給主人，但是主人說是送給我的，不用歸還。啊！神獸你要乖呀，千萬不可走失，你舊主人一定會突擊檢查，我要好好交代。」相信周柏豪想將囡囡把玩具送給自己的寶貴回憶記錄下來，才會在社交平台上發帖文。

周柏豪在Facebook曬出囡囡與玩具的合照。（FB/@周柏豪 Pakho Chau）

不過網民就把焦點放在他使用的字體上，事關周柏豪使用簡體字發表帖文，因此引起網民不滿，指出為何在香港不使用繁體字，更留言表示：「人哋目標市場喺大陸嘛，當香港冇道啦」、「簡體字唔識睇」、「唔使對佢有期望」，不過亦有網民為它平反表示：「簡體字是全球通用的文字，不覺得有什麼問題。」

周柏豪使用簡體字發文。（FB/@周柏豪 Pakho Chau）

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