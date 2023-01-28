前NU'EST成員JR去年正式單飛SOLO出道　三月襲港開粉絲見面會

韓國男團NU'EST出身的JR （金鍾炫）去年與EVERMORE娛樂簽約，並於11月正式SOLO出道推出首張個人專輯《MERIDIEM》，更參與了三首歌曲的創作，包括主打歌《Lights》、《Blaze》以及《很高興見到你》，憑着獨特的音樂風格展現出不一樣的個人魅力。他將於今年三月來港於麥花臣場館舉行粉絲見面會《2023 FANTASIA : HONG KONG VILLAGE》，首次以SOLO歌手身份與香港的粉絲們見面！



JR於2012年以NU'EST隊長身份出道，除了在隊中擔任主Rapper和主舞，亦參與多首歌曲的作詞部分，包括《NU ESTABLISH STYLE TEMPO》、《Beautiful Ghost》和《I'm Bad》等等作品。及後他在2017年以練習生的身份參加MNET男團選秀節目《PRODUCE 101》第二季，在節目展了穩定的歌唱實力及非凡的領導力備受喜愛，雖然他最後未能入選限定組合的成員，但仍在節目中獲得了超高人氣，隨即被邀請成為多個綜藝節目的固定班底成員。JR亦很喜歡嘗試新事物，他在2021年更首次挑戰演技，參與了電視劇《成為你的夜晚》的演出。

NU'EST五位成員於去年正式各自單飛。

（IG：@issue_jonghyeon）

JR將於三月來香港舉行首個粉絲見面會，屆時將會獻唱最新專輯《MERIDIEM》的作品，更會加入精彩表演，他還準備了限定簽名小卡、擊掌、團體合照及簽名海報等多項粉絲福利，門票在下周二（1月31日）於Cityline公開發售。

JR將於三月來香港與粉絲見面玩遊戲。（IG：@__jonghyeon）

《2023 FANTASIA : HONG KONG VILLAGE》詳情：

日期 : 2023年3月1日(星期三)

時間 : 晚上8時正

地點 : 麥花臣場館 (MACPHERSON STADIUM)

票價 : 港幣 $1,580 / $1,180 / $680

Cityline公開售票：2023年1月31日(星期二) 早上10時起

網上購票: www.cityline.com

購票熱線: +852 2111 5333 (每日10:00AM - 8:00PM) / (星期一至五10:00AM - 7:00PM，公眾假期休息)

主辦單位：SKN LIVE

經紀公司：EVERMORE ENTERTAINMENT