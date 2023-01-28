肥媽開騷為亡夫獻唱淚崩　全晚換多套戰衣被摸胸：係咁剝我啲衫

肥媽為亡夫獻唱《憑著愛》時，多次落淚。（陳順禎攝）

肥媽（Maria Cordero ) 一連兩場嘅《肥媽面對面演唱會》今晚於紅館開鑼。肥媽全晚不時走近台邊𢭃利事，她笑言收錢好過收花，因為花束仲要搵人丟，並指「我唔係貪錢，但都鍾意錢，我有17個孫，你諗下畀雙封利事都好勁。」

肥媽全晚換上多套戰衣。（陳順禎）

肥媽在唱《浪子心聲》時，表示自社會運動後每次都會唱這首歌，又謂「 因為做人有好有唔好 ，最緊要團結 ，比啲掌聲自己 ，我哋好犀利！」在唱名曲《要爭取快樂》時，肥媽指當年2百多磅，從無諗過會有人搵自己做歌手，事關「通常搵得都係想dep」，又指當年邀她入行的外國男人又高大又靚仔，令整件事更不可信。

又話要幫細細粒搵伴。（陳順禎攝）

肥媽全晚換上多套戰衣，她表示：「唔明演唱會點解要換咁多套衫，我點Q知！一落台，4個人係咁剝我啲衫，未試過咁畀人換個波，泰國摸一摸都要20泰銖，佢哋爭我好多錢。」肥媽其後唱出《憑著愛》時，指歌曲是送給darling ，而螢幕則一直播出多張與亡夫的合照，肥媽頻頻拭淚，接著唱《Ma Ma I Love You》時，肥媽忍不住大哭，台下觀眾大叫I Love You打氣，肥媽解釋都是開心的眼淚。「我一個師奶、一個肥婆，可以喺紅館開演唱會，呢啲機會都係你哋畀我。」

《中年好聲音》參賽者。（陳順禎）

完騷後，肥媽接受訪問時心情大靚，指演唱會氣氛大好。「但我未試過換咁多套衫，一落台好多人掂我，好在全部都係女人。」她又大讚所有歌衫都十分靚，但自己未有因而瘦身配合。「梗係佢為我身材之造，有咩理由我去keep fit ，同埋因為有泰式餐廳贊助，好多辣嘢食，設計師都係咁叫我唔好食咁多，話條裙窄。」肥媽表示開騷是想帶歡樂給大家，所以找來到多位好友上台。「未試過咁多嘉賓，中年好聲音都幾廿人，因為唔知佢哋幾時有機會上紅館，如果我唔比機會佢哋，除非將來佢哋自己開，如果唔係真係好難，我覺得人哋俾機會我，我都要俾機會人，好似Janees（黃洛妍）佢未參加聲夢我已經叫佢。」

完騷後，肥媽與家人在後台合照。（陳順禎攝）

肥媽又指在台上灑淚時是因為開心，有終於捱過的感覺。「以前真係冇錢買餸，試過只得豉油同茄汁伴飯，由呢個境界捱到今日，個個都讀大學，係一種安慰同解脫，如果我唔係唱歌應該冇錢供佢哋。」肥媽表示有部分孫仔因要返學而未能返港支持，但大部分都會在她下月生日時回港為她慶祝。