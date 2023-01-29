胡杏兒新劇全程普通話原聲出演　網友大讚敬業：沒有口音！

43歲胡杏兒近年將工作重心轉移至內地，繼2021年於演技競演真人騷《演員請就位2》奪得冠軍後，去年又參加大熱綜藝節目《乘風破浪3》收穫不少人氣，拍攝了多套內地劇集，有份主演的《今生也是第一次》於日前正式開播，引起網友討論。



杏兒近來留港享天倫之樂。（IG@myoliemyolie)

該劇由王子文、唐藝昕、胡杏兒主演，分別從三個不同年代的女性視角展開，講述90年代、千禧年代以及2020年代下的年輕人在人生轉折的重要階段遇到的壓力和挑戰。從笑中有淚的時代家庭中展現女性的無數種可能，擁抱未來人生中的每一個「第一次」。

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杏兒在劇中飾演90年代的媽媽，相比現在略微圓潤，當時還留著齊肩短髮，白髮也依稀可見，且幾乎以淡妝拍攝，甚至眼角還化老了一些，非常真實。今次她全部採用國語原聲對白，相當考驗台詞功底，不過杏兒駕輕就熟，尤其是一人陀B在街市買餸，與鄰里有講有笑的場景，發音標準地道，表演自然流暢，呈現出濃厚的煙火氣息。

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除此之外，杏兒一開頭就要做一個待產到臨產的過程，本身演技精湛，又是三個小孩媽媽的她表現得淋漓盡致，由陣痛到穿羊水，再到生產，情緒層層遞進，脖子與臉部佈滿汗珠，頭髮也被汗水浸透，全身痛到抖震，充滿細節，隔著mon都感受到她的痛楚，感染力十足，令網友紛紛驚歎：「天吶，這是演技嗎？脖子上的汗，這小細節太專業了吧」、「這個汗好真實」等。

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劇集三個年代來回穿插，當中王子文飾演2022年代的女性「路遠方」，正是杏兒的女兒，同時還是馬志威外母，不過她儘比王子文大8歲，目前的劇情中尚未同框，而網友對於這個設定也非常期待，更大讚杏兒犀利：「普通話學得很不錯，敬業的演員」、「原聲厲害了」、「胡杏兒普通話沒有口音呢」等。

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