過千歌迷迫爆九展預祝「軒公誕」　張敬軒感恩︰我與大家同在

下星期三（1/2）是張敬軒的生日，由於他已多年沒有跟朋友或歌迷慶祝生日，今年粉絲們決定給他驚喜，自發性地於九龍灣國際展貿中心一場地舉行展覽，為軒仔預祝生日。



粉絲們為軒仔預祝生日。

現場佈置了多張軒仔的巨形靚相外，歌迷更將他於賀歲片《超神經械劫案下》中角色「有成」製作成蛋糕，認真有心思。軒仔到場前，已有過千名歌迷於場內等候，迫爆九展，場面墟冚。當軒仔到場後，歌迷的尖叫及歡呼聲震耳欲聾，撼動全場。期間有歌迷點歌，希望軒仔可以唱《賽勒斯的愛》，軒仔爽快答應，在毫無預備的情況下，即興清唱一曲送給歌迷。唱畢後，歌迷亦十分識做，即時來一個全場大合唱《櫻花樹下》作回禮。

過千名歌迷迫爆九展。

軒仔感謝大家過去一年對他的音樂、演唱會以及電影的支持，「有時我自己啲歌、演唱會唱得唔好、自己嘅歌做得唔滿意，甚至乎呢套戲有沙石嘅地方，但我呢班fans都好努力去撐我！呢啲係我嘅福氣，所以我好感恩。呢個世界有咁多人、有咁多出色嘅artists，但大家選擇嚟follow我、支持我，好多謝大家。」

他續指人生有很多階段，人大了，慢慢知道人生當中並非所有事情都是應份，因此會額外珍惜，「唱歌、做演唱會都唔係應份有觀眾、唔係應份有人鍾意自己，咁就會額外珍惜。買我歌迷會嘅product、我嘅唱片、演唱會飛，每一張飛我都知道係你哋生活入面，無論你哋嘅經濟狀況如何，但嗰個金額都係你哋生活日常開支嘅一部份，所以我好感恩大家可能買少咗一件自己嘅心頭好，或者嗰個月慳啲錢去睇我個show，去support我，所有呢啲情意，我都會永遠擺喺心入面。不過有時因為好多情況，冇辦法同每一位朋友影相、簽名，或者傾好耐，但希望大家知道張敬軒心入面係有呢份感情。」

在毫無預備的情況下，軒仔即興清唱一曲送給歌迷。

向來不愛慶祝生日的他坦言這一次特別想，「三年疫情我開咗三次演唱會，中間都有好多阻滯，但每一次重開，大家嘅氣氛同支持都會加倍，所以好感恩喺呢三年疫情入面，大家喺網上又好、喺各個場合大家畀我嘅support。見到好多新面孔嘅加入，希望大家知道自己喜歡嘅係一個乜嘢人，好似交朋友咁。我成日覺得我同我嘅fans有心靈上嘅交流係好重要。有時我唔係成日出嚟，或者有時唔喺香港，但大家喺生活當中，張敬軒都會起到一個支撐嘅作用，精神層面又好、心靈層面都好，我與大家同在嘅，多謝大家。」