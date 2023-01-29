梁葆貞講陳年舊事　梁醒波喪禮被睇中做《香港八一》順嫂

梁醒波（波叔）華人界粵劇電影及電視的一代始祖，也是TVB的開國功臣之一，曾主持大型綜藝節目《歡樂今宵》達十數年。他的女兒梁葆貞也繼承了波叔的衣鉢，在處境劇《香港81》系列飾演「順嫂」一角。早前梁葆貞在她姪兒梁智宏（Andrew）的訪談中，就講及了不少有關她的爸爸的點滴。



梁葆貞（順嫂）講陳年舊事，內容好豐富。（YouTube截圖 ／鑽石酒家 Diamond Restaurant 1947）

父女隔20多年才見面

梁葆貞（順嫂）一開始就表示爸爸是一個好到無話可說的好爸爸，是一個典型的慈父。她又說因為波叔的爸爸叫「三叔」，所以波叔也喜歡仔女，即順嫂他們稱呼他做「三叔」。她憶說自己17歲開始在中國大陸演戲，但當年還未有開放，所以直到幾廿年後，直到她40歲左右，父女才團聚見面。順嫂說：「幾廿年冇見，見到佢已經白髮蒼蒼，眼淚係咁流，我話『你唔好喊啦，見到我開心吖嘛！我生活好好呀！』當時我冇再演戲，因為生咗個女，我就申請離團，之後喺文化局做嘢。」

梁葆貞（順嫂）講了不少和爸爸梁醒波的點滴。（YouTube截圖 ／鑽石酒家 Diamond Restaurant 1947）

梁葆貞（順嫂）講了不少和爸爸梁醒波的點滴。（YouTube截圖 ／鑽石酒家 Diamond Restaurant 1947）

波叔見梁葆貞生活淒涼勸落香港生活

順嫂也續說，當時父女傾談到半夜，波叔突然見肚餓，所以順嫂就煮了一碗麵給他，但是波叔拿起麵後覺得有問題，原來是因為沒有落油。順嫂憶說：「老竇，呢度係我成個月油，我一個月得4両油，呢度落咗好多滴，成両畀你。佢啲眼淚又流，我話『你唔好咁啦，我哋呢度個個都係咁，我哋要配給，唔係有錢買幾多就幾多。』」隨後波叔就叫帶他上大陸的何賢給順嫂帶油。順嫂：「佢竟然叫何老賢：『你每次交易都同我帶罐油畀阿貞。』嗰時何賢話：『嘩，咁難度高嘅嘢要我做？得啦，我叫啲馬仔做啦。』」當年波叔又叫順嫂到香港居住，因為下一代生活更好。

後生時的梁葆貞（順嫂）。（YouTube截圖 ／鑽石酒家 Diamond Restaurant 1947）

後生時的梁葆貞（順嫂）。（YouTube截圖 ／鑽石酒家 Diamond Restaurant 1947）

波叔喪禮中被睇中做「順嫂」

後來梁葆貞又怎樣成為順嫂？她在訪問中直言，是在一個偶然的情況下加入無綫電視。她說：「波叔死嗰時，無綫做喪主。我喺喪禮度燒金銀衣紙，就畀佢哋啲高人（劉天賜）睇中『順嫂就係呢度女人！』嗰陣我肥肥哋，肥過而家好多，又起吓我底，原來以前拍過戲，即係唔使培訓。」順嫂表示，因為《香港八一》想要新面孔，所以整套劇都由李我叔、梁仲芬，還有剛剛由訓練班畢業的李成昌等「新面孔」演出。

梁葆貞（順嫂）。（YouTube截圖 ／鑽石酒家 Diamond Restaurant 1947）

做「順嫂」搵到第一桶金

後來梁葆貞見到劉天賜，多謝他令自己搵到第一桶金。她說：「你估佢點講，高人即係高人。佢話：『我都多謝你做活咗呢個角色，做活咗順嫂。』唔會話『係呀，全靠我。』」呢6年我係出鏡率最高，唔敢請假，我搵銀嘛。請假就冇咗好多騷，我同無綫簽10個騷，我做足20個。一個禮拜一至五，一個月4個禮拜，晚晚要見我㗎。咁咪個個月有雙糧，跟住有廣告，電影，所以我都好多謝曾勵珍。佢話：『藝員係時價海鮮，你而家晚晚出鏡，梗搵你啦。』」她表示，當時廣告收入豐厚，供仔女到外國讀書，也是全靠《香港八一至八六》。