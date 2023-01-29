「最美脫北者」朴研美新書封面嚇親網民　面目全非遭痛批整容成癮

著名北韓人權活動家朴研美（Yeonmi Park）八年前以21歲之齡於「第五屆世界青年領袖峰會」上，分享自己的脫北經歷引發媒體和大眾高度關注，更憑着甜美的外貌而得到「最美脫北者」的稱號。29歲的她日前推出第二本自傳《While Time Remains》，卻因為封面中的她與前作太大分別而引起網民高度關注，批評她整容成癮變得面目全非。



朴研美憑着甜美的外貌而得到「最美脫北者」的稱號。（IG：@yeonmi_park）

朴研美於2015年推出全球熱賣自傳《為了活下去》（In Order to Live），當時的她有着鵝蛋臉和一雙大眼睛，憑着清純的外形大受外界喜愛，獲邀飛到不同國家進行演講成為全球最有名的脫北者之一。近日她推出第二本自傳《While Time Remains》，同樣以自己作為封面，不過卻與過往鄰家女孩形象完全不同，鼻子突然變得高、下巴突然變尖，就連胸部亦疑似做過隆胸手術，容貌突變令不少網民大感驚訝，批評她整容成癮。

朴研美於2015年推出全球熱賣自傳《為了活下去》（In Order to Live），當時的她有着鵝蛋臉和一雙大眼睛。（網上圖片）

不少網民表示認不出新書封面的朴研美。（IG：@yeonmi_park）

朴研美於2017年與美國男友結婚並於翌年誕下兒子，及後移居美國。她榮升媽媽之後不但身形沒有跌watt，更打扮得愈來愈性感，完全搣甩過去的鄰家女孩形象。她去年於YouTube自爆回復單身，已與前夫和平分開。

朴研美現時定居美國，打扮風格亦隨之改變，引起部分網民批評。（IG：@yeonmi_park）

雖然朴研美因外形引起不少批評，但亦有大量網友的支持，認為她有變靚的自由，再加上美國的審美與亞洲稍有不同，朴研美長期居住於美國，風格作出改變亦很正常，只要她自己喜歡就好了。

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