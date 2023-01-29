新四十二章經｜68歲李岡效力TVB 25年冇諗過退休：好似修哥咁

現年68歲的李岡在無綫（TVB）效力長達25年，可惜大多數飾演的角色只是閒角，如老闆、掌櫃、管家，因此獲封為TVB「御用管家」，今天（29/1）他出席新劇《新四十二章經》的宣傳活動與觀眾拜年。

現年68歲的李岡在無綫效力長達25年，大多數演老闆、掌櫃、管家等角色。（馬嘉怡攝）

1997年李岡受邀加入TVB，在TVB的首部作品為《鹿鼎記》。除了經常扮演不同的頭目、亦會飾演隊長及管家等角色，令人印象深刻，有了「御用管家」的稱號，但李岡卻表示其實做最多的角色是警察：「其實以前做好多差人戲，陀槍師姐或者同歐陽震華合作，佢哋成日認得我就係差人，警察真係拍咗好多喺依20年裏面（多過管家？）緊係多過啦！」雖然如此，但李岡仍感謝被人稱為「御用管家」，不怕被角色定型戲路，也不覺得這個稱號是種負擔，瀟灑答道：「無，無負擔，我都一樣係咁演！」

李岡從不覺得「御用管家」的稱號是種負擔。（馬嘉怡攝）

早年李岡加入TVB曾經歷一段迷惘期，收到為數不多的角色，全無發揮空間，但獲得《陀槍師姐》監製鄺業生安慰，他說：「哪怕無得發揮，你就要發揮佢囉。」成功扭轉消極觀念。不過隨著年紀日漸增長，演員角色受限，李岡身體亦吃不消太高動作的戲份，例如要吊威也在天上飛來飛去，他直言做不到，不過他並無退休打算，揚言要好似胡楓（修哥）活到老做到老：「無諗過呢樣嘢（退休），好似修哥咁，修哥都無諗過退休嘅，如果能夠嘅，咪一路做落去。」